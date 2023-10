European Le Mans Series: Algarve Pro Racing abre na frente

A equipa Algarve Pro Racing abre na frente do European Le Mans Series. Condições climatéricas condicionaram jornada.

As três horas do primeiro treino livre de abertura do fim de semana do ELMS Grand Season Finale no Autódromo Internacional do Algarve realizadas esta quinta-feira cumpriram-se debaixo de condições climatéricas longe das ideais, com a pista húmida, ventos fortes e uma breve chuva durante a sessão.

Houve uma bandeira vermelha após apenas 10 minutos de sessão, quando o número 51 da AF Corse Ferrari de Rui Águas saiu de pista na Curva 1.

O piloto português estava bem e os fiscais trabalharam arduamente para recuperar o carro e reparar os danos nas barreiras após apenas 15 minutos.

Os líderes do campeonato, a Algarve Pro Racing Oreca-Gibson liderou a tabela de tempos, com James Allen a registar 1m33,898s, apenas 125 milésimas à frente do n.º21 United Autosports USA, com a volta de 1m34,023 estabelecida por Nelson Piquet Jr. a ser o melhor LMP2 Pro/Am no final da sessão de 180 minutos.

O número 22 da United Autosports USA Oreca foi o terceiro mais rápido e o segundo na LMP2, depois de Phil Hanson marcar 1m34,075, apenas 52 centésimos atrás do seu companheiro de equipa.

O n.º28 IDEC Sport e o n.º30 Duqueine Team foram os quarto e quinto mais rápidos na geral e terceiro e quarto na LMP2, com o nº81 Dragonspeed USA de Sebastian Montoya em sexto e segundo na LMP2 Pro/Am.

A categoria LMP3 foi liderada pelos candidatos ao título, Inter Europol Competition, com o Ligier nº 13 de Wyatt Brichacek a conseguir uma volta em 1m38,649, quase meio segundo mais veloz que o n.º 12 da WTM da Rinaldi Racing Duqueine pilotado por Oscar Tunjo e mais três décimas de vantagem face ao nº15 RLR MSport Ligier.

O n.º95 TF Sport Aston Martin foi o mais rápido dos 12 candidatos ao LMGTE, apesar de uma penalização de cinco minutos por abuso dos limites da pista.

Jonny Adam estabeleceu um tempo de volta de 1m42,409, que foi igualado pelo Iron Lynx Porsche nº60 de Matteo Cressoni, com o Ferrari n.º55 Spirit of Race de Matt Griffin o terceiro mais rápido, apenas 0,04s atrás. Na verdade, os cinco primeiros carros ficaram separados por apenas 0,085s no final da sessão de três horas.

A próxima sessão da ELMS realiza-se amanhã com a qualificação para as 4 Horas do Algarve às 09h50 para a LMGTE.

A corrida terá arranque às 14h45. Depois disso, mais uma sessão de treinos livres de 150 minutos (FP2) será realizada na manhã de sábado. A qualificação para as 4 Horas de Portimão será na tarde de sábado, seguida da última corrida da temporada 2023 no domingo, às 13h00.