Este ano, a Festa do Cinema Francês chega a Faro e Lagos

A Festa do Cinema Francês 2022 chega a Faro e Lagos, de 15 a 20 de novembro, com o melhor do cinema francófono.

A Festa do Cinema Francês regressa ao grande ecrã, depois de duas últimas edições feitas sob condições restritas, para a sua 23ª edição.

Até 20 de novembro a Festa apresenta mais de 80 filmes, programados em diferentes secções, e percorrer 10 cidades portuguesas, entre as quais, Faro e Lagos.

Em Faro, a Festa tem lugar no Cinema NOS Algarve, com uma extensa programação que abrange as diferentes secções da Festa: antestreias (filmes que vão estrear brevemente nas salas de cinema portuguesas), Filmes Inéditos (cuja exibição em sala ainda não está assegurada no nosso país), Segunda Chance (filmes que já estiveram nas salas de cinema portuguesas e que agora podem ser revistos), Cinema à Mesa (um tributo aos filmes sobre gastronomia) e CineJovem (para as os mais novos).

No dia 17 de novembro, às 19 horas, é apresentado o filme Simone – A Viagem do Século de Olivier Dahan, sobre a história da política francesa Simone Veil, que abalou a sua época por defender uma mensagem humanista de arrebatadora atualidade.

No dia seguinte, o público poderá rever dois filmes que já estrearam nas salas portuguesas como Golias de Frédéric Tellier e Notre Dame em Chamas de Jean-Jacques Annaud.

Já no sábado, dia 19 de novembro, são exibidos títulos que pertencem à secção inéditos como: Madeleine Collins de Antoine Barraud, uma obra sobre Judith, uma mulher que mantém uma vida dupla entre a Suíça e França, e que teve a sua estreia no Festival de Veneza em 2021; e À Espera de Bojangles de Regis Roinsard com Virginie Efira, Romain Duris e Grégory Gadebois.

No domingo, é exibido Delicioso, um filme de época que se passa no alvorecer da Revolução Francesa e que integra a secção Cinema à Mesa.

Além destas obras vão ser apresentadas, no programa CineJovem, várias longas-metragens a pensar nos mais novos e nas famílias. No dia 17 de novembro são exibidos O Meu Verão em Provença de Christophe Barratier, uma adaptação da obra «Tempo dos Segredos» (terceiro volume das «Memórias de Infância») do escritor francês Marcel Pagnol (1895-1974).

E també Fahim, um filme sobre um rapaz oriundo do Bangladesh, que se muda para França e que, para obter asilo político, a sua única opção é tornar-se campeão no xadrez no novo país e que conta com a participação de Gérard Depardieu.

No dia seguinte, é exibido um dos grandes destaques do programa CineJovem: O Menino Nicolau – A Felicidade Não Pode Esperar, que ganhou o Prémio de Melhor Filme no Festival de Annecy 2022, o maior festival de cinema de animação do mundo.

O filme é uma história sobre os criadores da icónica personagem O Menino Nicolau, ou seja, os ilustradores Jean-Jacques Sempé, falecido no passado mês de agosto, e René Goscinny.

À medida que a sua narrativa avança, a pequena personagem entra no estúdio dos criadores, interpelando-os com muito humor. Mais tarde, e também em animação, é exibido As Aventuras de Lia, sobre uma perspicaz jovem órfã, que vive nas ruas da Cidade da Névoa e que na companhia das suas três doninhas de estimação, vai viver uma série de peripécias.

Por fim, no último dia da Festa em Faro, o público poderá ver Adeus Senhor Haffmann, realizado em 2022 por Fred Cavayé, que aborda a perseguição ao povo judeu em Paris dos anos 1940.

Já em Lagos a Festa realiza-se de 15 a 19 de novembro, na Biblioteca Municipal, com quatro sessões gratuitas e apresenta quatro filmes: Madeleine Collins, O Que Nos Une, O Teste e À Espera de Bojangles.

A Festa do Cinema Francês integra a Temporada Portugal-França 2022, uma iniciativa que pretende fortalecer os laços entre os dois países e que conta com várias atividades culturais.

Programa da Festa do Cinema Francês no Algarve

15 novembro, 21h – BIBLIOTECA MUNICIPAL, LAGOS

19 novembro, 19h – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

MADELEINE COLLINS – inéditos

Antoine Barraud | 2021 | 107′ | Drama

Com Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez

Judith mantém uma vida dupla entre a Suíça e a França. Com Abdel, cria uma menina; com Melvil, tem dois meninos. Aos poucos, o verniz das mentiras e segredos começa a estalar. Encurralada, Judith opta pela fuga, dando início a uma escalada vertiginosa.

16 novembro, 21h – BIBLIOTECA MUNICIPAL, LAGOS

O QUE NOS UNE (Presque) – Segunda Chance

Bernard Campan, Alexandre Jollien | 2022 | 91′ | Drama, Comédia

Com Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Dois homens fazem-se à estrada, de Lausanne para o sul de França, num carro fúnebre. Ambos mal se conhecem e têm muito pouco em comum. Ou pelo menos assim o crêem…

17 novembro, 21h – BIBLIOTECA MUNICIPAL, LAGOS

O TESTE (Le Test) – Segunda Chance

Emmanuel Poulain-Arnaud I 2021 I 85′ I Comédia

Com Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez

Annie vive em plena harmonia com o seu marido Laurent e os seus filhos: os mais velhos, Maximilien e César; Antoine, o mais novo; e Poupi, a adolescente colaborativa. Mas um dia, a descoberta de um teste de gravidez positivo vem perturbar a ordem…

17 novembro, 10h30 – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

O MEU VERÃO EM PROVENÇA (Le Temps des secrets) – CineJovem

Christophe Barratier | 2022 |108′ | Família, Adaptação literária

Com Léo Campion, Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey

Marselha, julho de 1905. O jovem Marcel Pagnol está prestes a ingressar no liceu. Mas antes, aproveita as longas férias nas colinas de Aubagne e Allauch. Ali, reencontra o seu amigo Lili, com quem partilha novas aventuras e segredos. (Adaptação do Tempo dos Segredos de Marcel Pagnol).

17 novembro, 10h30 – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

FAHIM – CineJovem

Pierre-François Martin-Laval | 2019 | 108′ | Biografia, Drama, Comédia

Com Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty

Fahim, um ás no xadrez oriundo do Bangladesh, abandona o país com o seu pai rumo a Paris. Para obter asilo político, a única opção é tornar-se campeão de França.

17 novembro, 19h – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

SIMONE – A VIAGEM DO SÉCULO (Simone, le voyage du siècle) – antestreia

Olivier Dahan | 2022 | 140′ | Biopic

Com Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

O destino de Simone Veil, a sua infância, as suas lutas políticas, as suas tragédias. O retrato épico e íntimo de uma mulher com um percurso fora do comum, que abalou a sua época por defender uma mensagem humanista de arrebatada atualidade.

18 novembro, 10h30 – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

O MENINO NICOLAU – A FELICIDADE NÃO PODE ESPERAR (Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux) – CineJovem

Amandine Fredon, Benjamin Massoubre | 2022 | 82′ | Animação

Com as vozes de Laurent Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu

Debruçados sobre uma grande folha em branco, Jean-Jacques Sempé e René Goscinny dão vida ao pequeno Nicolau. À medida que a narrativa avança, Nicolau entra na oficina dos seus criadores e ouve-os sobre as suas jornadas, seus segredos, suas infâncias e sobre esta criativa amizade…

18 novembro, 10h30 – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

AS AVENTURAS DE LIA (Pil) – CineJovem

Julien Fournet | 2021 | 89′ | Animação, Aventura, Fantástico

Com Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon

Lia, uma jovem órfã, vive pelas ruas da Cidade da Névoa e rouba comida no castelo do príncipe regente Tristão, que deseja tomar o trono. Lia disfarça-se então de princesa e embarca numa delirante missão de salvamento de Roland, o herdeiro do trono entretanto transformado num galigato, metade galinha, metade gato.

18 novembro, 19h – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

GOLIAS (Goliath) – Antestreia

Frédéric Tellier | 2022 | 121′ | Drama

Com Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

Patrick é um advogado especialista em direito ambiental. France é uma ativista que perdeu o marido, vítima de exposição fatal a um pesticida. Mathias é lobista de uma empresa química. Estes três caminhos colidem enquanto milhares de vidas são afetadas por uma trágica ação.

18 novembro, 21h – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

NOTRE DAME EM CHAMAS (Notre-Dame brûle) – Segunda Chance

Jean-Jacques Annaud I 2022 I 110′ I Drama

Com Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian

Filme que reconstrói os incríveis acontecimentos de 15 de abril de 2019, quando a catedral de Notre-Dame, em Paris, sofreu o maior desastre da sua história. É também um relato de como homens e mulheres arriscaram as suas vidas num salvamento heróico.

19 novembro, 21h – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

19 novembro, 21h – BIBLIOTECA MUNICIPAL, LAGOS

À ESPERA DE BOJANGLES (En Attendant Bojangles) – inéditos

Régis Roinsard | 2022 | 125′ | Comédia dramática

Com Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Camille e Georges dançam constantemente ao som da sua canção preferida, Mr Bojangles. Entre ambos, existe apenas diversão, fantasia e amigos. Até ao dia em que a mãe força Georges e o seu filho Gary a fazerem tudo para deter o inevitável, a qualquer custo.

20 novembro, 17h – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

ADEUS SENHOR HAFFMANN (Adieu Monsieur Haffmann) – CineJovem

Fred Cavayé | 2022 | 115′ | Drama, Histórico

Com Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris, 1942. François Mercier é um homem que apenas aspira a começar uma família com Blanche. É também empregado do joalheiro, Sr. Haffmann. Face à ocupação alemã, os dois homens terão que celebrar um acordo que perturbará o destino das três personagens.

20 novembro, 19h – CINEMA NOS ALGARVE, FARO

DELICIOSO (Délicieux) – Cinema à Mesa

Eric Besnard I 2021 I 112′ I Comédia, Histórico

Com Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

No alvorecer da Revolução Francesa, Pierre Manceron e Louise, sua aprendiz, vão inventar um lugar de prazer e de partilha aberto a todos: o primeiro restaurante. Uma ideia que lhes irá trazer clientes… e inimigos.