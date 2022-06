Escola Sócio Desportiva de VRSA vence torneio da Fundação Real Madrid

Iniciativa junta as escolas que melhor têm cumprido os objetivos definidos pela Fundação Real Madrid.

A Escola Sócio Desportiva de Vila Real de Santo António (VRSA) da Fundação Real Madrid venceu o «Copa Alma 2022», torneio que reuniu as equipas e escolas que mais se destacaram no trabalho de integração social e desportivo promovido pelo emblema madrileno.

Nesta oitava edição da «Copa Alma», a Escola Sócio Desportiva de VRSA sagrou-se vencedora juntamente com a comitiva de Espanha já que, tendo havido empate nos principais requisitos do torneio (2-2 no resultado desportivo, 3-3 nos valores e 1-1 nos cartões), a organização decidiu premiar as duas formações.

A iniciativa, que junta as escolas que melhor têm cumprido os objetivos definidos pela fundação merengue – cujo mérito é já reconhecido em todo o mundo e premeia valores como a solidariedade, a motivação ou a igualdade – decorreu em Madrid e contou com a presença das comitivas de Portugal, Espanha, Roménia, Hungria, Bulgária e Marrocos.

A Copa Alma contou também com o apoio da UEFA Foundation for Children e permitiu às escolas colocarem em prática todo o trabalho realizado durante o ano, tanto ao nível do futebol, como ao nível dos valores.

Este torneio tem um formato único onde, além do resultado desportivo, também é determinante a obtenção de cartões brancos (que reconhecem as boas atitudes dos jogadores na competição) e a demonstração dos sete valores que compõem a filosofia da Fundação Real Madrid.

Os alunos e professores vila-realenses representaram o município de Vila Real de Santo António «de uma forma exemplar e usufruíram de experiências inesquecíveis», afirma a Câmara Municipal.

A Escola Sócio Desportiva de VRSA da Fundação Real Madrid foi fundada em 2011, através de um protocolo estabelecido com a autarquia de VRSA. Esta, que foi a primeira escola do Real Madrid a nível nacional, engloba as modalidades de futebol e basquetebol e as metodologias utilizadas visam premiar o mérito, tendo em consideração fatores como as notas escolares, o comportamento e a assiduidade dos alunos.