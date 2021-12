Equipamentos desportivos do Algarve chegaram a São Tomé e Príncipe

Associação de Futebol do Algarve mobilizou filiados para angariar material desportivo.

O Movimento Sorriso dos Príncipes, criado pelos irmãos João Silva e Carina Silva, naturais de Tavira, em 2018, concluiu a missão a que se propôs, de entregar vários equipamentos desportivos em São Tomé e Príncipe.

Com planos adiados devido à pandemia, o jovem João Silva deslocou-se recentemente ao país africano onde doou vário material proveniente de uma coleção familiar mas, também, da doação de vários clubes e entidades, como a Associação de Futebol do Algarve e os seus filiados, no âmbito de uma campanha levada a cabo recentemente em parceria com a Amwêlê – Associação de Voluntariado e Empreendedorismo de Amigos de São Tomé e Príncipe.

Segundo a Associação, «os equipamentos recolhidos no Algarve e entregues em São Tomé e Príncipe fizeram a diferença num torneio organizado recentemente em solo santomense, cumprindo-se um dos principais objetivos da iniciativa: contribuir para o desenvolvimento das condições básicas para que as crianças daquele país, sobretudo do sexo feminino, possam praticar desporto».

A Associação de Futebol do Algarve agradeceu aos seus filiados, que prontamente se disponibilizaram para colaborar, e ao Movimento Sorriso dos Príncipes, responsável pela ação e transporte e entrega do material.

O barlavento deu a conhecer o trabalho deste Movimento criado pelos dois jovens em 2018, numa reportagem que acabou por ser distinguida com o segundo lugar na 7ª Edição do Prémio de Imprensa Desporto com Ética/2018, promovido pelo CNID – Associação de Jornalistas de Desporto.