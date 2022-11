Equipa portuguesa conquista bronze no Mundial de Vela Adaptada

A dupla portuguesa Guilherme Ribeiro e Pedro Câncio Reis conquistou o 3.º lugar no Campeonato do Mundo de Vela Adaptada.

Portugal foi representado nesta competição, de RS Venture Connect, pelos atletas Guilherme Ribeiro, do Iate Clube Marina de Portimão, e Pedro Câncio Reis, do Clube Naval de Cascais, acompanhados pelo treinador Luís Brito (coordenador do projeto Vela Solidária de Teia d’impulsos), numa prova que decorreu em Omã, entre os dias 23 e 27 de novembro, com a participação de 26 barcos e 15 nacionalidades.

Os velejadores portugueses alcançaram o apuramento para as finais, na categoria «2 Sailors with a Minimal Disability», ao vencer a última regata das eliminatórias. Defrontaram, assim, na grande final a Polónia, Suécia, França, Grécia e Canadá. O ouro foi entregue aos polacos Piotr Cichcoki e Olga Gornas-Grudzien e o 2.º lugar foi conquistado pelos gregos Vasilis Christoforou e Theodoros Alexas.

Nas palavras de Guilherme Ribeiro, «foi uma semana intensa, de muito trabalho, mas acima de tudo de muita aprendizagem, aquisição de novos conhecimentos e de grande companheirismo».

A representação portuguesa contou com o apoio da Teia D’Impulsos, Iate Clube Marina de Portimão, Associação Portuguesa da Classe Hansa, Federação Portuguesa de Vela, Associação Regional de Vela do Sul, World Sailing e dos Municípios de Portimão e Cascais.