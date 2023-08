Elenco de luxo discute o melhor futsal do mundo em Portimão

A 6.ª edição do Record International Masters Futsal aproxima-se e traz, também, dia 25 de agosto, um inédito fórum de discussão em Portimão.

Os treinadores principais das seis equipas presentes na 6.ª edição do Record Internacional Masters Futsal, que se realiza entre 23 e 27 de agosto, em Portimão, constituem, juntamente com a participação especial do selecionador nacional, Jorge Braz, o elenco de luxo protagonista do primeiro Record Summit Masters Futsal, um inédito fórum de discussão da modalidade, reconhecido pelo IPDJ, que decorrerá na segunda-feira, dia 25, enquadrado no programa do evento que abre a temporada da modalidade. Os módulos temáticos já estão definidos.

A sessão atribui 1,3 unidades de crédito no âmbito da formação contínua de treinadores e as inscrições estão disponíveis no site do evento (ver site oficial).

António Vadillo (Maiorca Palma Futsal) falará sobre «O Microciclo da Final Four da UEFA Futsal Champions League».

Luca Cragnaz (Anderlecht) abordará a «Gestão do Percurso na UEFA Futsal Champions League, Planificação e Adaptação».

Por sua vez, Joel Rocha (SC Braga) terá como tema, a «Organização e Planificação».

Mário Silva (Benfica) irá focar-se na «Gestão Emocional e Psicológica no Alto Rendimento, Diferentes Contextos».

Marlon Velasco (Kairat Futsal) debaterá a «Preparação e Planificação Anual no Contexto Interno vs Contexto Internacional».

Por fim, caberá a Nuno Dias (Sporting), explorar a «Integração de Atletas de Formação no Alto Rendimento».

Estes serão os protagonistas e respetivos seis módulos apresentados, seguidos de uma mesa redonda que integra, também, o selecionador nacional Jorge Braz e que antecipa uma sessão de esclarecimentos final.

O programa decorre, como não podia deixar de ser, na Portimão Arena e é uma excelente oportunidade para profissionais, aspirantes a profissionais e demais interessados na modalidade.

«O Record Summit Masters Futsal é uma formação extraordinária, com a oportunidade de juntar alguns daqueles que certamente serão dos melhores treinadores a nível mundial, que treinam as equipas que normalmente disputam fases finais de Champions e dos próprios campeonatos.

Os treinadores vão ter a oportunidade de partilhar alguns dos seus conhecimentos. Nós só evoluímos com a partilha, e esta vai ser uma formação de treinadores, para treinadores», afirma Nuno Dias, treinador do Sporting.

«Estamos a falar de um torneio de excelência, que agregado a ele tem o Summit que vai engrandecer a competição. Será um momento de partilha interessante para todos e convido todos a virem», afirma Mário Silva, treinador do Benfica.

«Aprender é uma das virtudes daqueles que querem conhecer e saber, sobretudo saber o que fazer e como fazê-lo. Isso tem de ser partilhado. Partilhar experiências e vivências, multiplicar conhecimentos, ideias e estratégias. Vai ser enriquecedor poder ouvir seis realidades diferentes. Isto é decisivo para todos os que puderem estar presentes», afirma Joel Rocha, treinador do SC Braga.

«Compartilhar é crescer e é o que nos faz melhorar. É um grande acontecimento ao qual todos os treinadores presentes vão acrescentar e expor as suas ideias. São outros pontos de vista, outras perspetivas das várias áreas do jogo, mas isto não é só bom para nós, também o é para o público. Vai ser gratificante e muito importante. Ter a sorte de partilhar experiências com treinadores deste nível vai ser um privilégio», afirma Antonio Vadillo, treinador do Mallorca Palma Futsal.

«Nada melhor que compartilhar conhecimento e experiência. É um grande prazer poder falar do nosso caminho na UEFA Futsal Champions League do ano passado», afirma Luca Cragnaz, treinador do RSC Anderlecht Futsal.

«É sempre uma oportunidade para continuarmos a nossa formação, fazer uma atualização do conhecimento. Haver a hipótese de outros treinadores poderem desfrutar das palestras de cinco treinadores de topo mundial vai ser bom. Vai ser ótimo para todos aprendermos», afirmou Marlon Velasco, treinador do Kairat Almaty.

A ação aproxima-se

O melhor Futsal do mundo está de regresso a Portugal, com o evento que abre hostilidades e lança a temporada internacional, projetando as grandes equipas e grandes nomes da modalidade. Entre 23 e 27 de agosto, Portimão volta a receber o Record Internacional Masters Futsal, 6.ª edição de um certame que avança para um modelo competitivo inédito, exibindo seis equipas e um total de nove jogos, quatro deles, para delícia dos adeptos, a reeditarem a Final Four da última Liga dos Campeões, incluindo a final Sporting-Maiorca Palma Futsal, disputada em 7 de maio último.

E para ver, ainda, além dos leões, atual detentor do troféu, e do campeão europeu, também o Benfica e o SC Braga, bem como o Kairat Almaty (Cazaquistão) e o Anderlecht (Bélgica). O epicentro da competição é, como não podia deixar de ser, o Portimão Arena.

Calendário | Record Internacional Masters Futsal

Quarta-feira, 23/08

18h00 – SC Braga vs Palma Futsal

21h30 – Sporting CP vs Kairat Almaty

Quinta-feira, 24/08

18h00 – SC Braga vs Anderlecht Futsal

21h30 – Kairat Almaty vs SL Benfica

Sexta-feira, 25/08

Record Summit Masters Futsal (Portimão Arena)

Sábado, 26/08

11h00 – SL Benfica vs Maiorca Palma Futsal

15h00 – Sporting CP vs Anderlecht Futsal

18h30 – SC Braga vs Kairat Almaty

Domingo, 27/08

11h00 – SL Benfica vs Anderlecht Futsal

15h00 – Sporting vs Maiorca Palma Futsal

16h30-17h00 – Entrega de prémios