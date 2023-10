Eduardo Oliveira e Rodrigo Otero são Campeões Nacionais de Futevólei

Eduardo Oliveira e Rodrigo Otero, do Politécnico do Porto, sagram-se Campeões Nacionais de Futevólei 2023 em Carvoeiro.

A dupla representante do Politécnico do Porto, constituída por Rodrigo Otero e Eduardo Oliveira, mais conhecido por «Dudu», foi a grande vencedora da 18ª edição do Campeonato Nacional.

A Fase Final disputou-se este fim de semana, dias 7 e 8 de outubro, na Praia de Carvoeiro, no concelho de Lagoa, e contou com as melhores 10 duplas nacionais da modalidade, 20 atletas, em representação de quatro clubes e provenientes de norte a sul do país.

A competição iniciou-se no sábado, às 10h00, com as equipas divididas em dois grupos distintos, num total de 20 jogos, durante todo o dia, para apurar diretamente as quatro equipas melhores classificadas de cada grupo para os quartos de final, ficando apenas o último classificado de cada grupo automaticamente sem possibilidade de discutir o título nacional.

O dia de todas as decisões da principal prova nacional da modalidade, teve o seu início pelas 10h30, com quatro jogos de extrema importância para as oito equipas ainda em prova, com os Quartos de Final plenos de muito espetáculo e emoção no areal, no cenário natural da Praia do Carvoeiro, com os principais favoritos a confirmarem o seu estatuto.

Seguiram-se as Meias Finais, dois jogos super decisivos com as equipas a empenharem-se e bastante para chegar à ambicionada final.

Enquanto no primeiro jogo das meias Filipe Santos/ Vitor Vilaça, os campeões em título, em representação do CD Póvoa venciam Pedro Garrido/ Bruno Graça também do CD Póvoa por dois sets sem resposta, com os parciais 18×7 e 18×10, no outro jogo das meias, Eduardo Oliveira/ Rodrigo Otero representantes do Politécnico do Porto, venceram igualmente em dois sets a experiente dupla representante do CD Póvoa, nomeadamente Marco Flores / Bruno Flores, com o marcador a fechar nos parciais 18×8 e 18×6, ficando desde logo arredados do título.

Antes de chegarmos ao momento mais decisivo da temporada, num ano que contou com quatro etapas FNFV100 e duas etapas FNFV50, de norte a sul, passando pelo litoral e interior do país, havia que encontrar quem ocuparia o derradeiro lugar no pódio, num jogo disputado em um único set, Pedro Garrido / Bruno Graça melhor no jogo, também fisicamente, foram mais eficazes e venceram Marco Flores / Bruno Flores por 21 x 9.

Chegados ao momento mais decisivo e mais aspirado por todas as equipas, o título nacional, dois cenários em aberto, a revalidação do título por parte dos consagrados Filipe Santos e Vitor Vilaça, representantes do CD Póvoa, ou a consagração de Eduardo Oliveira e Rodrigo Otero, com vitórias juntos em 2023 nas etapas de Portimão e Póvoa de Varzim e Open de Moura, representando o Politécnico do Porto. Num jogo verdadeiramente alucinante, bastante disputado, com as emoções ao rubro dentro e fora de campo, a dupla do Porto fecha o primeiro set na frente com o marcador a parar a sua marcha nos 18 x 8.

No segundo set e sem margem para novo deslize, a dupla poveira apareceu mais segura no seu habitual jogo, defendendo bem e atacando melhor conseguiram a vantagem suficiente para fechar o jogo em 18 x 12, levando o jogo para a «negra».

O set de todas as decisões começou bastante equilibrado, ponto a ponto, com a alternância do marcador e com o público que esgotou o estádio a viver as grandes emoções do melhor futevólei nacional, com jogadas fantásticas de parada e resposta e o desfecho final completamente em aberto, até que a dupla do Porto consegue uma ligeira vantagem, a suficiente para gerir e fechar o jogo sem sobressaltos, com o marcador a parar nos 15 x 9, conferindo desta forma o título, sagrando-se desde logo os campeões nacionas de 2023.

Este foi o primeiro título para a dupla Eduardo Oliveira e Rodrigo Otero, estreiando-se desta forma no palmarés nacional.

Nota dominante durante os dois dias de prova a presença de público nas bancadas, os quais se associaram a um verdadeiro ambiente de festa num magnífico espetáculo desportivo proporcionado pelos principais atletas da modalidade.

O evento e os seus momentos mais decisivos tiveram a cobertura em livestreaming para todo o mundo em futevolei.pt e em diferido no canal desportivo A Bola TV.

Numa organização da Federação Nacional de Futevólei, o evento contou com o importante apoio do município de Lagoa, Claw e Sports Partner, assim como outros parceiros locais.