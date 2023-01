Dupla Miguel Oliveira e Miguel Praia correm na Race Nature Albufeira

É no próximo fim de semana, que Albufeira acolhe a segunda edição da Race Nature Albufeira prova de BTT.

É no próximo fim de semana, que Albufeira acolhe a segunda edição da Race Nature Albufeira uma prova que conjuga o silvo das bicicletas todo o terreno, a superação pessoal e a beleza da paisagem.

Inscritos estão já 500 atletas, entre ciclistas, ciclodesportistas e cicloturistas, federados e não federados, de ambos os sexos e maiores de 18 anos de idade (a 31 de dezembro de 2023)

A surpresa deste ano, que decorre de 27 a 29 de janeiro, é que vão juntar-se a este meio milhar de participantes os campeões de todo-o-terreno, Miguel Oliveira e Miguel Praia.

Esta é uma prova desportiva de bicicletas de montanha (onde poderão também participar bicicletas com motor, estando estas sujeitas a uma classificação independente), com orientação por GPS.

É composta por um prólogo e duas etapas, com partida e chegada em Albufeira. Assim, no dia 27, sexta-feira temos o Prólogo de 4 km, com partida do primeiro atleta da Praça dos Pescadores às 19h00.

No dia seguinte, sábado, terá lugar a etapa 1 de 75 quilómetros (km), com partida às 9h00, também na Praça dos Pescadores e, no domingo, dia 28, os participantes partem do mesmo local, às 09h00 para a Etapa 2, de 65 km.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, sublinha que se trata de um evento importante para o concelho, uma vez que alia o desporto à dinamização da economia local.

«Em 2022, ano em que o evento se realizou pela primeira vez em Albufeira, a prova contou com a participação de 350 atletas provenientes de vários pontos do país, os quais vieram acompanhados de familiares e amigos, que durante os três dias ficaram alojados em unidades turísticas do concelho, foram aos restaurantes e fizeram compras no comércio local, contribuindo para dinamizar a economia durante a época baixa do turismo».

Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia com o pelouro do Desporto e Juventude, corrobora a afirmação e acrescenta que «a prova tem um inegável interesse, quer do ponto de vista desportivo quer na perspectiva do desenvolvimento turístico. Este ano estão confirmados 500 atletas, pelo que é importante darmos a conhecer não só as principais zonas urbanas da cidade, mas também as mais belas paisagens do interior do concelho. Paralelamente, e ainda no âmbito desportivo, permite a valorização da prática desportiva e o envolvimento dos clubes do concelho».