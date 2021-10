Daniela Campos conquistou o 9.º lugar na corrida por pontos do Campeonato da Europa de Pista, em Grenchen, na Suíça.

Já João Matias enfrentou uma dura batalha na prova de omnium, que terminou na 10.ª posição.

Ontem, 8 de outubro, foi dia de Daniela Campos e João Matias regressarem à pista para disputarem a corrida por pontos e o omnium, respetivamente.

Daniela Campos surpreendeu na corrida por pontos, nesta que é a sua primeira participação num Campeonato da Europa de elite.

A corredora algarvia esteve sempre bem colocada desde o início da prova, atenta a todas as movimentações que iam acontecendo.

A 31 voltas do final da prova arrancou do grupo, vencendo o sétimo sprint, o que lhe permitiu somar cinco pontos. Daniela Campos não se deixou ficar por aí, somando mais três pontos em dois sprints distintos, conquistando assim o nono lugar na prova.

Já João Matias arrancou com um 11.º lugar na corrida de scratch e um 12.º lugar na corrida tempo, que o colocaram na 14.ª posição na geral.

Na corrida de eliminação, o corredor português manteve-se na parte da frente do pelotão durante as primeiras voltas, assegurando assim a sua permanência em prova.

A partir da sétima eliminação, João Matias começou a descair no grupo e, após algumas situações de perigo, que conseguiu evitar, acabaria por ser eliminado, terminando no 11.º lugar.

Desta feita, o corredor português entrou para a corrida por pontos no 12.º lugar da geral, a apenas seis pontos do top 10.

A corrida por pontos acabaria por ser bastante movimentada, o que dificultou o trabalho do português, que viria a cair alguns lugares, logo na fase inicial da corrida, depois de um grupo de oito corredores ter conseguido fazer a dobragem.

No entanto, Matias não baixou os braços e, depois de muito esforço, conseguiu também ele dar uma volta e recuperar algumas posições.

O corredor português acabaria por voltar a andar para trás na classificação, dado o elevado ritmo da corrida e os vários corredores que tentavam recuperar posições.

Porém, uma vez mais, João Matias não desistiu e, a apenas seis voltas do final, ganhou vantagem em relação ao pelotão, conseguindo assim ganhar os pontos suficientes no último sprint para subir à 10.ª posição, com 89 pontos.

O selecionador nacional, Gabriel Mendes, afirmou estar muito satisfeito com o resultado de ambos os corredores, segundo informa a Federação Portuguesa de Ciclismo.

«Com a Daniela abordámos a corrida com a consciência de que esta é a primeira competição dela na categoria elite. Conseguiu estar sempre dentro da corrida e somou pontos com surpresa e inteligência. Deu indicações muito boas e estou muito satisfeito com o trabalho dela. Já o programa de omnium foi muito exigente, mas o João esteve muito bem. Tivemos uma prova menos boa, a corrida tempo, mas as restantes estiveram dentro daquilo que era expectável. Fez um excelente concurso e conseguiu cumprir um dos objetivos, que era terminar dentro do top 10».