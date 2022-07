Daniela Campos entre os melhores portugueses na categoria de sub-23

Daniela Campos com o melhor resultado entre os portugueses na categoria de sub-23, ontem, em Anadia.

Daniela Campos foi corredora portuguesa mais bem classificada nas provas de contrarrelógio que decorreram ontem à tarde em Sangalhos, Anadia, nos Campeonatos da Europa de Estrada. Portugal esteve também representado por Beatriz Pereira e Pedro Andrade.

Os atletas masculinos e femininos da categoria de sub-23 disputaram esta tarde o contrarrelógio individual dos Campeonatos da Europa.

Daniela Campos foi a melhor portuguesa, tendo terminado a prova no 16.º lugar. A corredora concluiu o seu esforço individual com um tempo de 35m42s.

«Foi complicado lidar com o calor. Estava muito abafado. Foi muito duro gerir também o esforço. Sinto que só posso estar orgulhosa do meu resultado, principalmente tendo em conta o nível das atletas que temos aqui. São das melhores do mundo, portanto, qualquer que seja o resultado que consigamos obter vai ser sempre bom», afirmou a atleta algarvia.

À semelhança de Daniela Campos, Beatriz Pereira também marcou presença nesta prova de contrarrelógio, terminando na 24.ª posição, após completar a prova em 36m43s. A atleta que representa a seleção nacional nestes Campeonatos da Europa de Estrada, falou sobre o percurso deste contrarrelógio.

«Foi difícil. Este é um contrarrelógio muito diferente de todos os que já tinha feito, muito ondulado e muito difícil de gerir. Durante muitos anos o contrarrelógio não era a minha especialidade, tenho treinado muito e os primeiros frutos do meu trabalho surgiram nos campeonatos nacionais em que fiz segundo. Vim para aqui para ter uma experiência diferente e para continuar a melhorar os meus contrarrelógios. Estou contente com o contrarrelógio que fiz, gostaria de o ter gerido melhor, mas espero que para o ano ou daqui a dois anos tenha a oportunidade de o fazer», disse.

No sector feminino, a medalha de ouro foi conquistada pela neerlandesa Shirin Androoij, que completou a prova em 31m34s.

A italiana Vittoria Guazzini foi segunda, a 11 segundos, com Marie Le Net (França) a terminar com 12 segundos de diferença para a vencedora.

Pedro Andrade foi o único representante de Portugal no setor masculino da categoria de sub-23. Fechou na 32.ª posição, com uma marca de 30m40s.

O corredor português revelou as maiores dificuldades que enfrentou e um percalço que sofreu logo no inicio da prova.

«As condições estiveram bastante adversas, mas era igual para todos. Estava bastante calor e tive um percalço logo no início do contrarrelógio. O meu bidon caiu e fui sem água durante o contrarrelógio todo, o que dificultou imenso o meu trabalho. Estava à espera de fazer um pouco melhor, mas as sensações também não foram bem o que eu esperava. Dei o meu melhor e quando assim é temos de estar satisfeitos independentemente do resultado. No domingo temos a prova de fundo e com ela mais uma oportunidade de fazer melhor», disse Pedro Andrade, campeão nacional de contrarrelógio.

Alec Segaert (Bélgica) foi o melhor em prova, sagrando-se campeão da europa de contrarrelógio na categoria de sub-23. O croata Fran Miholjevic foi segundo, a 50 segundos do vencedor, seguido do francês, Eddy Huitouze.

Hoje disputam-se os contrarrelógios mistos onde Portugal estará representado tanto na categoria de juniores como de sub-23.

Em juniores, Portugal vai alinhar com Tiago Nunes, Rúben Rodrigues, Íris Chagas e Inês Santos, que serão a quinta seleção a partir, pelas 10h12. Na categoria de sub-23, a equipa portuguesa contará com António Ferreira, Pedro Pinto, Sofia Gomes e Beatriz Roxo, que serão a quarta seleção a partir, às 11h39.