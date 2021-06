Corrida vertical vai «escalar» Hotel Jupiter em Albufeira

Albufeira vai estar em destaque no próximo sábado com uma corrida vertical no Hotel Jupiter.

Albufeira acolhe uma iniciativa inédita no plano desportivo a nível nacional, no sábado, dia 26 de junho.

Trata-se da «Corrida Vertical Albufeira Jupiter Hotel», que a partir das 20h30, vai dar a oportunidade a 100 atletas de subirem 12 andares a correr ou a caminhar no referido hotel de 5 estrelas do concelho.

Devido à situação pandémica, não é permitida a presença de espetadores, mas será possível acompanhar o evento em direto nas redes sociais do município de Albufeira, nomeadamente no canal YouTube e na página de Facebook, bem como da Corrida Vertical.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira está muito satisfeito por receber no concelho um evento que constitui um desafio inédito no plano desportivo nacional.

«Esta é a primeira vez que a prova se realiza no nosso país e é uma honra a organização ter escolhido Albufeira para palco de uma iniciativa que tem suscitado enorme mediatismo a nível internacional».

José Carlos Rolo lamenta que, devido à situação pandémica, a prova não possa ter espetadores, mas espera que o sucesso que, certamente, irá alcançar entre os atletas e o público que irá acompanhar o evento online, o mesmo possa regressar no futuro em condições normais.

O autarca aproveitou para destacar «a componente solidária do evento, uma vez que o valor das inscrições irá ser doado na sua totalidade a uma instituição de cariz social do concelho».

A Corrida Vertical assume-se como uma nova modalidade desportiva que consiste em subir um determinado número de degraus no menor tempo possível.

Realizada em alguns dos arranha-céus mais famosos do mundo, nomeadamente no Empire State Building, em Nova Iorque, ou no edifício Taipé, na China, a prova tem suscitado o interesse do público e dos media internacionais.

Desta feita coube a Albufeira acolher a iniciativa, numa coorganização da empresa Free Challenge com o município de Albufeira, que conta com o apoio do Clube Desportivo Areias de São João, Associação de Atletismo do Algarve e a chancela da Eurologistix – Audiovisuais & Eventos e da empresa Take5-Produções Audiovisuais.

No sábado, cerca de 100 atletas irão disputar a primeira prova deste género num hotel de 5 estrelas de Albufeira, subindo 12 andares a correr ou a caminhar, 30 metros de altura, distribuídos por 180 degraus do Hotel Jupiter.

A corrida será divida em provas individuais de contrarrelógio, nas categorias de masculinos e femininos. Cada atleta sobe uma vez as escadas, sendo que os 10 primeiros irão disputar a última etapa, que colocará no pódio os vencedores da «Corrida Vertical Albufeira Jupiter Hotel».

As inscrições, que terminam hoje, dia 24 de junho, têm o valor de 10 euros que dá direito a um Kit que contem uma T-shirt, duas máscaras, vouchers de descontos e jantar no Hotel Jupiter de Albufeira.