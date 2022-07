Corrida da Freguesia de Castro Marim recebeu mais de 70 atletas

Primeiro lugar por equipas para a Associação Cultural Sambrasense.

A freguesia de Castro Marim recebeu ontem a 2.ª Corrida da Freguesia de Castro Marim, com partida da Junqueira, numa organização do Leões do Sul Futebol Clube e da Junta de Freguesia de Castro Marim, integrada nas celebrações do Dia da Freguesia, assinalado a 8 de julho.

Com cerca de 10 quilómetros e mais de 70 atletas, a prova terminou na vila de Castro Marim, onde decorreu também a entrega de prémios, com a presença do vereador dos eventos desportivos do município, João Pereira, e do presidente da Junta de Freguesia, Nuno Emídio.

Ao pódio desta prova subiram os atletas Nuno Correia (1º lugar – Clube Desportivo Areias de São João), António Alfarrobinha (2º lugar – Associação Cultural Sambrasense) e Celso Brito (3º lugar – Associação Cultural Sambrasense).

Por equipas, o 1º lugar foi ocupado pela Associação Cultural Sambrasense, seguindo-se o Clube Desportivo Areias de São João e o Clube Recreativo Alturense.

Apesar do seu grau competitivo, «esta prova de atletismo teve como propósito o convívio, a diversão e o entretenimento entre todos os participantes», afirma a organização.