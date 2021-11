Congresso Nacional Desporto para Todos arranca amanhã em Lagoa

Congresso Nacional Desporto para Todos arranca já esta sexta-feira.

O Congresso Nacional Desporto para Todos, organizado pela Associação Teia D’Impulsos e pelo município de Lagoa, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), decorre já esta sexta-feira, 26 de novembro, a partir das 9h30, no Vale D’Oliveiras Quinta Resort & Spa, em Lagoa.

Os interessados em aderir ao evento podem, ainda, inscrever-se através do website, existindo também a possibilidade de participar via online mediante inscrição prévia.

Já o segundo dia de Congresso, 27 de novembro, será marcado por uma manhã de workshops presenciais a terem lugar no Pavilhão Municipal de Lagoa.

Na sexta-feira, o dia será preenchido com uma série de conferências e debates conduzidos por vários agentes promotores de Desporto.

O «Desporto para Todos na Europa» será debatido entre Custódio Moreno, presidente do IPDJ; Vítor Manuel Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, e Nuno Santos, presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES).

Em seguida, reflete-se sobre o Desporto e «a Inclusão Social para a construção do futuro» com a ajuda dos atletas Luís Costa, de Paraciclismo, e Guilherme Ribeiro, na Vela Adaptada, e do técnico superior de Natação Adaptada, Paulo Sousa.

Haverá ainda tempo e espaço para falar acerca do impacto do Desporto nas «Populações Especiais» e nas crianças e jovens, com o diretor da Licenciatura em Ciências do Desporto no ISMAT, Rui Batalau; a diretora da Cochrane Campbell Global Ageing Partnership, Monserrat Conde; o professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana, Carlos Neto, e o técnico superior de Educação Física do município de Lagoa, João Antunes.

Por fim, o evento conta ainda com o Coordenador Nacional do Projeto UAARE – Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, Victor Pardal, para perceber quais as «Sinergias e Constrangimentos» entre o Desporto e a Educação.

O objetivo da Teia D’Impulsos é o de «sensibilizar os decisores públicos para os benefícios reais das políticas do Desporto para Todos», conduzindo a ações com impacto positivo na qualidade de vida da população em geral.

A entidade promotora do projeto é a Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva, sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é o desenvolvimento de projetos de cariz social, cultural e desportivo alicerçados na igualdade de direitos e oportunidades entre todos os cidadãos.

Uma das áreas de atuação da Teia D’Impulsos é também o Desporto, nomeadamente, a vela adaptada através do projeto Vela Solidária, um dos vencedores do Prémio BPI Fundação «la Caixa» Capacitar 2021.