Congresso da Vela Nacional homenageou atletas algarvios

Velejadores algarvios forma homenageados no Congresso da Vela Nacional que teve lugar na Universidade Nova de Lisboa, no dia 15 de outubro.

Mais de uma centena de pessoas, entre velejadores, clubes, associações, treinadores, dirigentes, sociedade civil e empresarial, marcaram presença no Congresso da Vela Nacional 2022, organizado pela Federação Portuguesa de Vela, e que teve lugar na Universidade Nova de Lisboa.

Estiveram presentes antigos velejadores, entre eles o medalhado olímpico algarvio Hugo Rocha e patrocinadores.

No final do dia, realizou uma gala com a entrega dos prémios aos campeões nacionais e Internacionais.

Neste âmbito, a região do Algarve continua a diferenciar-se a nível Nacional, pelos bons resultados obtidos, afirmando-se cada vez mais, como uma região modelo na formação e na competição com boas perspectivas para o futuro.

Assim, foram distinguidos os seguintes atletas algarvios:

João Pinto, atleta do Clube Naval de Portimão, Campeão de Portugal Hansa Absoluto e Campeão Nacional Hansa 303 individual;

João Pinto e Luciana Matias, atletas do Clube Naval de Portimão, Campeões Nacionais de Hansa 303 Duplo;

Mafalda Silva, Ruben Ribeiro e Santiago Rodrigues, atletas do Clube de Vela de Lagos, Campeões Nacionais do Encontro de Nacional do Desporto Escolar na classe Laser Bahia;

Hugo Rocha, atleta do Ginásio Clube Naval de Faro, Campeão Mundial ORC em 2021; 3º lugar no Campeonato da Europa da Classe de 6m; Campeão Mundial ORC em 2022;

João Pontes, atleta do Ginásio Clube Naval de Faro, Campeão de Portugal Juniores e Absoluto em ILCA 6;

Miguel Martinho, atleta do Clube Naval de Portimão, Campeão Nacional de Windsurf de formula Foil e Master;

Pedro Rebelo de Almeida e João Vidinha, atletas do Clube Náutico de Tavira e do Capable Planet, respetivamente, 2º lugar na Dragon Gold Cup 2021;

Miguel Sousa e Afonso Munhá, atletas do Clube Náutico de Tavira e do Capable Planet, respetivamente 3º lugar no Campeonato do Mundo de Optimist em Team Racing;

Beatriz Gago e Rodolfo Pires, velejadores algarvios, atletas do CVVC e do Iate Clube da Marina de Portimão, respetivamente, vice-campeões da Europa de juniores de 470;

Gonçalo Ribeiro, atleta do Capable Planet, 3º lugar em Etchells;

João Vidinha, atleta do Capable Planet, 3º lugar no Campeonato do Mundo de Dragão.

Esta iniciativa juntou a família da vela para falar sobre a modalidade, e realizar um networking único, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, do presidente do Comité Olímpico de Portugal, Josá Manuel Constantino, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do presidente da Federação Portuguesa de Vela, Mário Quina.