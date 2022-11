Complexo Desportivo de VRSA recebe torneio feminino UEFA sub-19

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (VRSA) recebe, de 9 a 14 de novembro, o Torneio de Desenvolvimento de Futebol UEFA sub-19 no escalão feminino.

A competição decorre em formato de torneio triangular e junta as seleções femininas dos Países Baixos – Holanda, Noruega e Inglaterra. É organizada pela Algarve Football Tours e conta com o apoio da Câmara Municipal de VRSA.

O primeiro confronto tem lugar no dia 9 de novembro, às 16h00, e coloca frente a frente a Inglaterra e a Noruega. No dia 11 novembro realiza-se o jogo entre a Noruega e os Países Baixos-Holanda, igualmente às 16h00, e a última disputa está marcada para o dia 14 novembro, às 13h00, entre os Países Baixos-Holanda e a Inglaterra.

Todas as equipas participantes vão estagiar no Complexo Desportivo de VRSA, entre os dias 7 e 15 de novembro, onde, além dos jogos, efetuam-se treinos diários.

Um ano mais, estas seleções elegeram o Complexo Desportivo para realizar estágios desportivos, sinal do reconhecimento da qualidade e projeção deste equipamento que tem atraído provas de interesse mediático, dezenas de estágios de seleções nacionais e internacionais e está acreditado como Centro de Alto Rendimento.

Inauguração da Sala de Estudo Digital

A Fundação do Desporto e o município de Vila Real de Santo António inauguram, no sábado, dia 5 de novembro, às 11h00, no Complexo Desportivo de VRSA, a Sala de Estudo Digital do Centro de Alto Rendimento (CAR), que resulta de um protocolo entre a Fundação, o CAR e a Associação de Atletas Olímpicos (AAOP).

A inauguração da Sala de Estudo Digital, realizada em cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, insere-se no âmbito da capacitação e qualificação dos CAR e na área da cooperação.

O protocolo de cooperação visa criar condições para acesso dos associados da AAOP aos CAR, reconhecendo-os como agentes desportivos relevantes, inclusive, na promoção destas infraestruturas especializadas. As cerimónias realizam-se em parceria com a Fundação do Desporto e irão contar com a presença de vários dirigentes locais e nacionais.