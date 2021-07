Clubes algarvios podem ter apoio do governo para «Reativar Desporto»

Candidaturas devem ser feitas até 16 de agosto.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA), juntamente com a direção regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e com a participação da Federação Portuguesa de Futebol, promoveu recentemente uma sessão online de esclarecimento para os emblemas algarvios no âmbito da medida «Reativar Desporto», lançada pelo Governo através do IPDJ, com o objetivo de apoiar a recuperação económica dos seus clubes filiados, afetados nas últimas temporadas pela pandemia de COVID-19.

Tendo em conta a situação difícil em que o desporto se encontra, a Tutela tenciona disponibilizar os montantes em causa no mais curto espaço de tempo possível e é essa a razão pela qual a data limite para a submissão das candidaturas no site do IPDJ é o próximo dia 16 de agosto.

«Uma vez que o início de época é um período particularmente difícil para todos os clubes, o fator tempo é decisivo para o sucesso desta iniciativa. Desta forma, os clubes têm menos de um mês para garantir um encaixe que pode fazer a diferença nas contas da nova época», considera a AFA.

O valor máximo a receber por cada atleta (em todas as modalidades) pode ir até 50 euros (a fundo perdido), sendo que, no total, estão disponíveis quase oito milhões de euros para o futebol.

Depois das medidas de incentivo promovidas pela Associação de Futebol do Algarve para os clubes neste arranque de época desportiva, e dos apoios prestados pela Federação Portuguesa de Futebol, «esta oportunidade de ajudar a recolocar o desporto como uma verdadeira força-motriz da sociedade merece a atenção de todos os que nele estão envolvidos e o mantiveram vivo durante o último ano e meio, numa altura em que a prática desportiva tem cada vez mais um impacto determinante na boa formação do ser humano».