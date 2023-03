Circuito Regional de Surf do Sul 2023 com boas ondas na Praia da Rocha

Etapa do Circuito Regional de Surf do Sul 2023 decorreu com boas ondas na Praia da Rocha, nos dias 4 e 5 de março.

Foi realizado pelo Iate Clube Marina de Portimão e escola de surf Playsurf a 3º etapa do circuito de surf do Sul, com 81 inscritos divididos pelas seis categorias em prova e foram realizados 40 heats, no último fim de semana, dias 4 e 5 de março.

No primeiro dia, o mar apresentou-se com ondas de um metro, com condições excelentes todo dia. No segundo dia de prova, começou com vento no inicio da manhã, mas as ondas estiveram sempre presentes o que proporcionou um excelente campeonato de surf.

Os prémios foram oferecidos pela Secret Spot surf shop e Vila Surf Marina de Portimão, e com o apoio incondicional da Federação Portuguesa de Surf, Câmara Municipal de Portimão, Junta de Freguesia de Portimão, Ferox Surfboards e Grupo Prainha.

A última etapa será no fim de semana de 1 e 2 de abril na Arrifana, organizada pelo Clube de Surf de Aljezur.

Resultados

Sub12 – 1º Bento Palma 2º Jack Smith 3º Fynn 4ª Suri Rodrigues

Sub14 – 1º Zé Pedro Gonçalves 2º Luca 3º Benjamim Magalhães 4º Bento Palma

Sub16FEM – 1ª Suri Rodrigues 2ª Sophie Strevens 3ª Violeta Coucelo 4ª Sienna Rodrigues

Sub16 – 1º Benjamim Magalhães 2º Zair 3º Louis Escudeiro 4º Zé Pedro Gonçalves

Sub18FEM -1ªSophie Strevens 2ªInes Filipe 3ªFilipa Duarte 4ªBeatrix Brown

Sub18– 1ºTomas Nunes 2ºMartim Brandão 3ºHenrique Gomes 4ºAlexandre Ferreira