Circuito de Motocross da Cortelha recebe Track Day a 6 de março

Circuito de Motocross Algar – Cortelha, no interior do concelho de Loulé, recebe mais um Motocross Track Day.

Com vista a preparação do traçado para acolher o Campeonato de Motocross no dia 1 de maio, bem como possibilitar a preparação aos pilotos e praticantes da modalidade, a Associação dos Amigos da Cortelha decidiu levar a cabo um Track Day, no domingo dia 6 de março.

Neste dia, pilotos amadores ou federados, podem desfrutar de um dos melhores circuitos do país, integrado em pleno interior algarvio, onde o público terá entrada livre e poderá desfrutar dos saltos e curvas espetaculares que o circuito oferece.

A organização irá preparar todo o traçado, bem como proceder à rega ao longo de todo o dia, de forma a garantir as melhores condições para todos, quer pilotos, quer público. A juntar a tudo isto, no parque de pilotos, os visitantes poderão usufruir de um serviço de bar todo o dia.

A organização a cargo da Associação dos Amigos da Cortelha, conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Salir, Algar, Secil Britas e Focus Photography.