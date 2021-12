Cinco ProTeams juntam-se ao leque de equipas na Volta ao Algarve

Alpecin-Fenix e Caja Rural-Seguros confirmadas na 48.ª Volta ao Algarve, que se realizará entre os dias 16 e 20 de fevereiro de 2022.

O leque de formações internacionais para a 48.ª Volta ao Algarve, que se realizará entre os dias 16 e 20 de fevereiro de 2022, está cada vez mais composto. Com quatro já divulgadas são agora nove as equipas confirmadas.

Entre as cinco ProTeams confirmadas na Volta ao Algarve está aquela que, em 2021, é a melhor ProTeam do mundo.

A Alpecin-Fenix (Bélgica), sexta do ranking mundial absoluto por equipas terá a sua segunda participação na Volta ao Algarve. Na primeira, em 2020, venceu a classificação da montanha, por de Dries de Bondt.

Uma presença recorrente com a qual também poderemos contar é a Caja Rural-Seguros RGA (Espanha), que fará a sua 12.ª participação consecutiva na Volta ao Algarve.

Esta equipa, que é também uma habitual porta de entrada de corredores portugueses no pelotão internacional, receberá já no próximo ano o ciclista Iúri Leitão.

Confirmada está também uma outra equipa com origem em Espanha: a Euskaltel-Euskadi. Esta será a sua sexta participação na corrida, a terceira consecutiva.

A formação do País Basco representa uma das regiões da Europa com maior paixão pelo ciclismo.

A francesa Arkéa-Samsic estreou-se na Volta ao Algarve em 2021 e regressa em 2022, depois de na única participação ter vencido no Alto do Malhão, com Élie Gesbert. Além disso, conseguiu colocar três corredores no top 10 da geral final da prova.

A Rally Cycling (EUA) é uma equipa que uma equipa que compete assiduamente em Portugal e somará em 2022 a sua terceira participação na Volta ao Algarve.

Como já foi referido, além destas cinco ProTeams, são também conhecidas quatro WorldTeams, a Quick-Step Alpha Vinyl Team (antiga Deceuninck Quick-Step), a INEOS Grenadiers, a Jumbo-Visma e a UAE Team Emirates.

O percurso da 48.ª edição da Volta ao Algarve terá duas etapas para sprinters, duas chegadas em alto e um contrarrelógio individual.