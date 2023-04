Centro Náutico de Faro promove «Windsurf Weekend», iniciativa que pretende atrair quem queira atingir um novo patamar técnico.

A iniciativa pretende atrair praticantes deste desporto que queiram atingir um novo patamar de conhecimento. O «Windsurf Weekend» terá lugar a 15 e 16 de abril, no Centro Náutico da Praia de Faro (CNPF).

O evento, que é uma adaptação do Windsurf Week, cuja última edição teve lugar em 2022, pretende criar um momento de formação intensiva nesta disciplina desportiva, mas, desta vez, durante o fim de semana.

Uma importante preocupação da organização prende-se com os destinatários do evento, já que o mesmo se dirige a alunos que já concluíram o curso de Windsurf Nível I do Centro Náutico, ou que tenham alguma experiência na modalidade e pretendam, assim, passar a um novo patamar de conhecimento.

Deste modo, o CNPF procura que estes atletas mantenham uma ligação à instituição, fazendo ali a sua prática desportiva e formação.

Durante dois dias, serão realizadas diversas atividades. No primeiro dia (sábado, 15), as sessões (manhã, ou tarde) consistirão numa Experimentação do Nível II de Windsurf, havendo acompanhamento técnico direto no plano de água, para estimular o primeiro contacto com os conteúdos de Nível II, que são: Arnês, Beach-start, Velas grandes e viragens pela retranca.

Esta ação terminará com um almoço convívio no restaurante Elemento’s (14h00 – 16h00), onde serão projetados os registos fotográficos/vídeo do evento.

Os interessados em participar deverão ter, no mínimo, 16 anos, saber nadar e já ter frequentado o curso de Nível I de Windsurf do CNPF, ou ter experiência na modalidade.

A inscrição é obrigatória, já que se prevê uma capacidade de 20 participantes, devendo os interessados preencher uma ficha e enviá-la por e-mail para (centronauticofaro@cm-faro.pt), ou entregá-la, em mão, nas instalações do CNPF, na Praia de Faro.

A data limite de inscrição é o dia 9 de abril.

Estão previstas as seguintes opções de inscrição e preços;

Sábado (manhã/ tarde) – Atividade + T-shirt (10 euros);

Sábado (manhã/ tarde) e Domingo (manhã) – Atividade + T-shirt + Almoço (25 euros).

O município de Faro/CNPF contam com o apoio da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve (UAlg), da Estação Náutica de Faro e do Ginásio Clube Naval na organização desta evento.

Quem desejar mais informações, deverá contactar o CNPF por telefone (289 870 898/289 870 056).