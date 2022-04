Centenas de pessoas participaram na «Corrida pela Paz» em Faro

Foram angariados bens alimentares não perecíveis, medicamentos e material de primeiros socorros.

Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) no Algarve, deu o tiro de partida para a «Corrida pela Paz», que decorreu nas ruas de Faro no passado sábado, dia 9 de abril, reunindo cerca de 450 participantes.

Os cinco quilómetros de distância foram percorridos a correr ou a caminhar, por participantes que doaram à Associação dos Ucranianos no Algarve bens alimentares não perecíveis, medicamentos e material de primeiros socorros.

Para além do diretor regional do IPDJ, estiveram também presentes o presidente da Associação dos Ucranianos no Algarve, Igor Korbeliak, o vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, o presidente da União de Freguesias de Faro, Bruno Lage, o representante da Associação de Atletismo do Algarve, Filipe Santos, o presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, por parte dos «Tugas on Tour» Associação Desportiva Carlos Nunes, e o Comando Distrital da PSP de Faro, a ARS Algarve e a Fagar empresa municipal de Faro.

No inicio da partida, os participantes realizaram um minuto de silêncio em memória das vitimas da guerra na Ucrânia. A iniciativa contou também com o apoio de cerca de 50 voluntários.

Esta atividade realizou-se no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Atividade Física/Dia Internacional do Desporto para o desenvolvimento do Desporto e da Paz, que se assinalou a 6 de abril.