O Kayak Clube Castores do Arade (KCCA) foi a Marecos, Gondomar para participar no Campeonato Nacional de Esperanças II.

Norberto Mourão Medalha de Ouro na I Taça do Mundo, não podia começar melhor a participação do KCCA no fim de semana.

Kevin Santos na mesma competição atingiu as finais B no K4 e no K2.

Depois disso os mais novos da canoagem alcançaram mais oito pódios nacionais.

Nesta prova participaram 832 atletas em representação de 47 clubes.

O KCCA fez-se representar por 26 atletas dos escalões de Iniciados A até cadetes (dos 10 aos 16 anos).

Ao nível da classificação coletiva o KCCA foi o 6º clube nacional com 250 pontos, apenas a 22 pontos do 5.º classificado que foi o Clube de Canoagem de Amora.

Foi um fim de semana de grandes emoções pois, as condições atmosféricas não eram as melhores e podia não ser o mais forte a ganhar a prova. Felizmente tudo correu bem aos castores e, trouxemos para o Algarve várias medalhas.

Assim os medalhados foram:

1.º Lugar Iniciado feminino B – Inês Batista

1.º Lugar Iniciado Masculino A – Luís Marques

1.º Lugar Infantil Feminino K2 – Leonor Matos e Júlia Luís

1.º Lugar Cadete Masculino – Ianis Bebiano

3.º Lugar Infantil B Feminino – Lara Carapinha

3.º Lugar Infantil B Masculino – Dinis Carrasco

3.º Lugar Infantil Masculino K2 – Rodrigo Neves/Dinis Carrasco

3.º Lugar cadete Feminino – Inês Carapinha

O desporto é para todos e, os que não alcançaram os lugares do pódio continuarão a trabalhar para evoluir, e todos contribuíram para a classificação coletiva.

De salientar que, muitos atletas estão a iniciar a modalidade e ainda tem muito para evoluir.

No último fim de semana de maio o atleta Iago Bebiano participará na II Taça do Mundo, em Poznan, Polónia.

A próxima prova será o Inter Associações de Pista que se realizará em Montemor-o-Velho no dia 4 de junho.

O KCCA agradece mais uma vez o forte apoio do município de Lagoa ao desporto e o grande esforço por parte da secção dos transportes «que tudo têm feito para que a nossa equipa possa competir no norte do país».