Casa Pia bate Portimonense e interrompe mais de dois meses de jejum

O Casa Pia bateu hoje o Portimonense, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol, conquistando a primeira vitória como visitado na competição, em que não vencia há dois meses e meio.

Numa partida que marcou a estreia de Pedro Moreira ao ‘leme’ dos ‘gansos’ no campeonato, e que foi disputada em Rio Maior, o golo solitário de Samuel Justo, aos 55 minutos, foi o suficiente para a equipa somar o primeiro triunfo na casa ‘emprestada’ – feito que consegue ao sexto jogo em Rio Maior –, interrompendo um ‘jejum’ de triunfos no escalão principal que durava desde 17 de setembro, quando venceu o Arouca (0-1), na quinta jornada.

Com este resultado, o Casa Pia subiu à 11.ª posição, com 13 pontos, ficando a apenas um ponto do Portimonense, que é 10.º.

O jogo começou encaixado, com as duas equipas no mesmo sistema tático (3-4-3), sendo que foi a formação da casa a primeira a criar perigo: aos nove minutos, Tiago Dias fez uma incursão pelo meio e obrigou Vinicius Silvestre a aplicar-se.

Respondeu Ronie Carrilho, aos 11, num lance em que o remate de pé esquerdo, já dentro da pequena área, acabou por sair pouco ao lado da baliza defendida por Ricardo Batista.

Aos 23, foi Guga a tentar inaugurar o marcador, mas o remate, à direita do ataque do Portimonense, passou perto do poste direito da baliza de Ricardo Batista.

A equipa de Paulo Sérgio apresentou-se mais dominante nos primeiros 20 minutos, todavia, a formação de Pedro Moreira foi, a espaços, tentando responder ao maior controlo dos forasteiros.

Aos 29, Yuki Soma só não marcou porque Pedrão estava no sítio certo para evitar o golo dos lisboetas.

Aos 40, e já depois de Dener ter cabeceado com perigo, foi Vasco Fernandes, em zona perigosa, a tentar a sorte, mas o remate, na sequência de um canto, saiu muito por cima.

Na etapa complementar, o Portimonense voltou a entrar melhor e viu Hélio Varela desperdiçar uma boa ocasião aos 54 minutos.

A resposta do Casa Pia não tardou e Samuel Justo, no minuto seguinte, inaugurou o marcador numa jogada em que o jovem médio, desmarcado por Yuki Soma, surgiu dentro da área e finalizou com sucesso pela primeira vez no principal escalão português.

O tento galvanizou a formação lisboeta, que soube manter a concentração defensiva e ia tentando chegar ao segundo golo através de transições rápidas.

Aos 79, Paulo Sérgio fez três substituições de uma vez só, colocando mais jogadores em zona ofensiva, no entanto, era o Casa Pia a criar mais lances junto da área adversária.

Aos 89, Midana Cassamá ficou isolado após um ressalto, mas o desvio sobre Ricardo Batista, que já estava batido, saiu ligeiramente ao lado do poste esquerdo.

O mesmo Cassamá viria a ser expulso, com vermelho direto, em tempo de compensação, num lance em que atingiu com o braço o guarda-redes Ricardo Batista.

Até final, os forasteiros tentaram chegar ao empate, mas o Casa Pia soube sofrer e garantir três pontos importantes uma semana depois de ter sido eliminado da Taça de Portugal pelo Nacional, que compete na divisão abaixo.