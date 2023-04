Carlos Rosado sobe ao comando da Taça de Portugal de BMX Race

Carlos Rosado (Clube Bicross de Portimão) saiu da jornada dupla deste fim de semana, disputada em Coimbra, no topo da geral da Taça de Portugal de BMX Race.

Carlos Rosado (Clube Bicross de Portimão) saiu da jornada dupla deste fim de semana, disputada em Coimbra, no topo da geral da Taça de Portugal de BMX Race, graças à regularidade, uma vez que ainda não triunfou nas quatro rondas já realizadas da competição.

As corridas superclass deste fim de semana foram ganhas por Édi Barradas (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside), no sábado, e por Alejandro Kim (BMX Badajoz AD), no domingo. Carlos Rosado foi segundo em ambas as etapas e, com isso, passou para o topo da geral, com dois pontos de vantagem sobre Édi Barradas e três à melhor sobre Renato Silva (Team BMX Quarteira).

Na categoria Sub-23 e Sub-17 feminina, aquela que é mais competitiva no setor feminino, Rita Xufre (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside) não tem dado hipótese às adversárias e conta por vitórias todas as corridas da Taça de Portugal disputadas até este momento. O mesmo sucede com Mónica Gaboleiro na categoria feminina de mais de 23 anos.

Na competição masculina para maiores de 17 anos, Francis Luiz, do Clube Bicross de Portimão, venceu as duas rondas de Coimbra.

Nas categorias mais jovens assistimos a vencedores diferentes nos dois dias. O cadete Leonardo Carmo (Team BMX Quarteira) ganhou no sábado, mas foi desfeiteado pelo espanhol Jesús Miranda (BMX Badajoz AD), no domingo. O juvenil André Muller (Clube Bicross de Portimão) foi o melhor na ronda três da Taça, mas foi batido por Iván Cruz (Club Activo BMX Móstoles). Carlota Santos (Casa do Povo de Abrunheira) ganhou as corridas de sábado e domingo em sub-15 femininas.

Nas escolas destaque para o pupilo Diogo Rosado (Clube Bicross de Portimão), o benjamim Tomás Cardoso (Associação Tudo a Pedalar), o iniciado Gonçalo Martins (Team BMX Quarteira) e o infantil Aitor Miranda (BMX Badajoz AD), vencedores sábado e domingo. A sub-13 Maria Pinto (Casa do Povo de Abrunheira) e a sub-9 Maria Carmo (Linda a Pastora Sporting Clube) também celebraram nas duas jornadas deste fim de semana.

Francis Luiz deu uma perninha nos cruisers e impôs-se na categoria etária principal nos dois dias, desempenho semelhante ao de Rodrigo Raposo (Roda Pedaleira) em cruisers + 40 anos.

O Clube Bicross de Portimão contínua invicto em termos coletivos, tendo levado a melhor nas quatro jornadas já realizadas da Taça de Portugal.

A competição prossegue, com nova jornada dupla, nos dias 13 e 14 de maio, em Setúbal.