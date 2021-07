Canoísta de Alcoutim conquista título de campeã nacional

Joana Ramos, canoísta alcouteneja do Grupo Desportivo de Alcoutim, conquistou o titulo de campeã Nacional em K1 Juniores Femininos 500 metros.

O Grupo Desportivo de Alcoutim participou no passado fim de semana na prova do Campeonato Nacional de Regatas em Linha, que decorreu em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra. Joana Ramos conquistou o titulo de campeã Nacional de 500 metros e a medalha de bronze de 200 metros, ambos em K1 Juniores Femininos.

A equipa de atletas, composta por Luana Lopes, Joana Ramos, Ângelo Palma, Beatriz Ribeiros, João Albuquerque, Pedro Fernandes, Célio Alves, José Justino, Jéssica Alves, Carlos Pereira e Carmen Garrido, participou na prova e conquistou sete finais A e três finais B. Os atletas dos escalões de infantis e cadetes participam na prova na próxima semana.

Joana Ramos já havia alcançado o apuramento para os Mundiais que se vão realizar entre 2 e 5 de setembro em Montemor-o-Velho, conseguindo, com esta conquista, ser a principal candidata a realizar o barco principal de K1 de 500 metros.

O Grupo Desportivo de Alcoutim e o treinador Bruno Carmo realizam «um trabalho de mérito com os seus atletas. Os resultados obtidos refletem a qualidade do trabalho que, diariamente, é realizado na formação dos jovens, além da vertente desportiva, que dá importância à formação humana a nível pessoal, social e cultural, fortalecendo o desenvolvimento dos jovens enquanto pessoas para se inserirem na sociedade com princípios cívicos e de cidadania, sabendo coexistir em grupo e comunidade, enaltecendo valores como o respeito, a tolerância, a cooperação e a entreajuda, entre outros», enaltece o município de Alcoutim.

O presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves, saúda a atleta alcouteneja «pela conquista alcançada» e menciona «a importância da mesma no reforço da imagem do concelho com potencial desportivo, onde o desporto dispõe de infraestruturas e vários programas de apoio que estimulam a prática individual e muito em especial o associativismo desportivo».