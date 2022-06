Campos de Petanca de São Brás de Alportel renovados

Modalidade tem grande expressão no concelho.

Os campos de petanca do Parque de Desporto e Lazer de São Brás de Alportel foram objeto de obras de renovação e manutenção, que visam garantir as melhores condições para a prática desta modalidade com expressão no concelho.

Foi efetuada uma limpeza e remoção de terras vegetais, substituição, reforço e regularização de piso, colocação de linhas delimitadoras de jogo e procedimentos de pinturas de renovação e proteção das infraestruturas em madeira.

Estes trabalhos, executados por empreitada e complementados por intervenções por administração direta, contaram com o apoio da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, dada a parceria existente com a Câmara Municipal, que visa a valorização desta modalidade.

O investimento do município nesta área desportiva «pretende valorizar o espaço envolvente e corresponder às solicitações de atletas, técnicos e praticantes da modalidade, assim como garantir aos clubes, a todos os petanquistas e à Federação Portuguesa de Petanca, sediada em São Brás de Alportel, as condições para a promoção e afirmação desta modalidade com grande potencial de crescimento no concelho».

O Complexo de Campos de Petanca foi inaugurado em 2017 e tem permitido a atletas profissionais e amadores treinar e melhorar as suas técnicas, sendo também escolhidos pela comunidade estrangeira residente para a confraternização regular associada à atividade desportiva.

Os atletas são-brasenses têm alcançado lugares de topo e têm sido convocados a representar Portugal em competições internacionais de Petanca.