Campeonatos Nacionais Universitários voltam à Praia da Rocha

Área Desportiva da Praia da Rocha acolhe regresso dos Campeonatos Nacionais Universitários, de 15 a 18 de maio.

A Área Desportiva da Praia da Rocha irá receber os Campeonatos Nacionais Universitários de Andebol, Futebol, Futevolei e Voleibol de Praia, que são retomados após três anos de interregno, sob organização da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), entre os dias 15 e 18 de maio.

A última edição dos Campeonatos Nacionais Universitários teve lugar em 2019 na Figueira da Foz, pelo que está a gerar grande expetativa a sua reativação, tanto mais que esta Área Desportiva reúne condições de excelência, únicas no país, para acolher competições do género.

Acresce o facto de que a Praia da Rocha revalidou há semanas o Prémio Cinco Estrelas Regiões, que mais uma vez a distinguiu como melhor estância balnear do Algarve em termos de interesse nacional.

Durante os Campeonatos Nacionais Universitários, organizados conjuntamente entre a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e a Câmara Municipal de Portimão, haverá competições em ambos os sexos, com o envolvimento de mais de 80 equipas e uma participação superior a 300 estudantes-atletas e meia centena de elementos da organização.

Enquanto o Campeonato Nacional Universitário de Andebol de Praia (feminino e masculino) está previsto para 17 e 18 de maio, a prova de futebol, apenas na vertente masculina, realizar-se-á no 15 e 16, ao passo que o futevolei (masculino) decorre no dia 18 e o campeonato de voleibol se vai decidir entre os dias 15 e 17.

Além dos anfitriões da AAUAlg, são esperados na prova os estudantes-atletas da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa (AEFCL), Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), Universidade Nova de Lisboa (NOVA), Politécnico de Leiria (P.Leiria), Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho), Associação de Estudantes da Faculdade de Ciência e Tecnologia (AEFCT), Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico (AEIST), Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa), Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (aeISEP) e Universidade do Porto (U.Porto).