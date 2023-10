Campeonato Nacional de Futevólei disputa-se na Praia de Carvoeiro

Em plena contagem decrescente, a Praia do Carvoeiro, em Lagoa prepara-se para receber o Campeonato Nacional de Futevólei.

Após cinco disputadas etapas, nesta que é a 18.ª edição do Campeonato Nacional de Futevólei, serão 10 as equipas e 20 atletas, provenientes de norte a sul do país, divididas em dois grupos distintos, as quais irão evoluir no areal a partir das 10h00 de sábado, 7 de outubro, na Fase de Grupos até muito perto das 17h30.

Com o título nacional de 2023 já no horizonte, a manhã de domingo, 8 de outubro, começa com os Quartos de Final em agenda, a partir das 10h30, seguindo-se as Meias Finais pelas 14h30, numa tarde que será plena de grandes e decisivos momentos culminando com o mais ambicionado momento, a final da edição de 2023 do Campeonato Nacional, e consequente título nacional, agendado para as 16h30.

Para além da vitória final e prestígio em jogo, os atletas têm ainda como aliciante a oportunidade de garantir um prize-money total em prémios monetários no valor de 2.580 euros sendo que os campeões nacionais de 2023 garantem desde logo a sua representação por Portugal no Campeonato da Europa de 2024.

O evento e os seus momentos mais decisivos terão a cobertura em livestreaming para todo o mundo aqui.

Sob a organização da Federação Nacional de Futevólei o evento terá como principais entidades apoiantes, o município de Lagoa, Sports Partner, Claw, assim como outros parceiros locais.