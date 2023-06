O encontro final do Campeonato dos Golfinhos realiza-se no sábado, dia 3 de junho, a partir das 15h00, no Estádio Municipal de Albufeira.

O Estádio Municipal de Albufeira vai ser palco da última jornada do Campeonato dos Golfinhos. O início do evento está marcado para as 15h00, de sábado, dia 3 de junho, com os diversos jogos a decorrerem até perto das 17h00.

Os pequenos craques das escolinhas de futebol, crianças dos 5 aos 8 anos, chegam à final do Campeonato, numa jornada que promete muita emoção, não só para os atletas mas também para os pais, clubes, treinadores e público que acompanhou o evento ao longo das cinco jornadas e que este ano contou com a participação dos jovens jogadores do Núcleo do Sporting do Algarve como clube convidado.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinha que «estes encontros visam promover o desporto, a inclusão e o companheirismo numa fase inicial da vida das crianças».

José Carlos Rolo refere que «não interessam os prémios, esta é uma competição saudável, em que o fair play, a camaradagem e o desportivismo estão à frente dos golos marcados. No final todos são vencedores».

Cristiano Cabrita, vereador responsável pelo pelouro do Desporto, reitera as declarações do presidente, acrescentando «que se trata dar continuidade ao investimento na formação dos escalões mais jovens, realçar a importância do desporto, chamar a atenção para os valores que devem estar subjacentes à prática da modalidade e apoiar o associativismo».

O autarca aproveitou para dar os parabéns a todos os atletas, pais e clubes desportivos envolvidos neste campeonato.

Sábado vai ser uma grande Festa, com muita emoção e alegria. A partir das 15h00, será possível aplaudir os nossos craques do futebol, naquela que é a última jornada da 15.ª edição do Campeonato dos Golfinhos.