Campeonato do mundo Superbike já está em Portimão

O campeonato do mundo Superbike está de regresso ao Autódromo Internacional do Algarve, onde serão decididos três títulos mundiais.

O campeonato do mundo Superbike está de regresso ao Algarve e ao Autódromo Internacional do Algarve e mais uma vez os 4.592 metros de perímetro do circuito serão decisivos para a atribuição do ceptro mundial. Álvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu lutam pelo número 1 e tal como em 2009 quando o título foi pela primeira vez discutido em Portimão e entregue ao norte-americano Ben Spies, em 2023 o campeonato ficará decidido de novo no Algarve.

A celebrar o seu 15.º aniversário o AIA recebe pela 14.ª vez o campeonato com o qual foi inaugurado em 2008 com vitórias de Troy Bayliss e foi com todo o detalhe que mais uma vez o circuito foi preparado…desde a pintura às infraestruturas de conforto e segurança que acompanham as mais recentes especificações parametrizadas pelos promotores das Superbike.

Com a venda de bilhetes a superar já os valores registados em 2022 e com as previsões a apontarem para um fim de semana de temperaturas de verão, a rondar mesmo os 30 graus ao longo dos três dias de competição – as sete corridas em agenda divididas entre os dias de Sábado e Domingo prometem ser bastante discutidas.

Título por decidir

47 são os pontos que separam dos primeiros do campeonato, Álvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu e depois de um atraso de 98 pontos aquando da ronda de Imola, a sétima do campeonato, o piloto turco reduziu para metade essa diferença e chega a Portimão com a luta pelo título totalmente em aberto. Em 2022 o piloto da Yamaha venceu duas das corridas no Autódromo Internacional do Algarve e Bautista uma mas para se manter na luta pelo ceptro mundial o ex-campeão do mundo necessita de terminar a ronda algarvia a menos de 61 pontos do espanhol, o que tecnicamente significa que pode mesmo terminar as três corridas do fim de semana sem segundo atrás do rival de Talavera de La Reina e mesmo assim ficar com o título em aberto mas com possibilidades muito remotas pois ficariam separados por 60 pontos.

Portugueses em pista

Juntamente com os pilotos que integram o pelotão permanente do campeonato do mundo as cores portuguesas voltam a ser defendidas por dois jovens pilotos lusos, Dinis Borges e Tomás Alonso. Os dois wild card lusos alinham mais uma vez na grelha de partida das Supersport 300 e mesmo sem o ritmo mundialista dos rivais vão procurar mais uma vez honrar as suas cores e as de Portugal ao mesmo tempo que procurarão também pontuar no final de ambas as corridas a realizar, algo que já conseguiram em anteriores participações.

Aos comandos das suas Kawasaki Ninja 400 os dois primeiros classificados do campeonato nacional em 2022 conhecem bem os 4592 metros do circuito e irão ser naturalmente motivo de interesse por parte dos espectadores que irão marcar presença no traçado junto à cidade de Portimão.

Paddock é palco de celebração

Como é apanágio do campeonato do mundo de Superbike mais uma vez o paddock será o ponto principal de atracção e no mesmo são realizados os pódios e as consagrações dos mais rápidos em pista no decorrer das qualificações, com uma série de momentos no palco aí colocado onde marcam presença os pilotos das mais diversas categorias envolvidas no campeonato. Juntamente com estas atividades vários são os patrocinadores envolvidos com o campeonato, equipas ou pilotos que prepararam as mais diversas ações para todos os que visitam o circuito e acompanham o fim de semana.

Animação total

Em paralelo com toda a ação que será vivida entre as linhas brancas das 15 curvas do Autódromo Internacional do Algarve a organização preparou uma série de ação em paralelo e no exterior do circuito junto à bancada principal foi criada uma área de lazer com bar e esplanada e eu terá mesmo um palco com música ao vivo no final do dia de ação em pista.

Este local está localizado junto ao parque de estacionamento das motos. Juntamente com as atividades promovidas pela organização também algumas marcas promovem ações com os pilotos que defendem as suas cores, com sessões de autógrafos a serem realizadas durante o fim de semana e que são destinadas a todos os que acompanham a penúltima prova do campeonato do mundo que podem igualmente descobrir os mais recentes modelos das mesmas em exposição no local.

Kawasaki revela desportivas 2024

Presença habitual junto à bilheteira do Autódromo Internacional do Algarve a Kawasaki vai mais uma vez concentrar atenções não apenas com os seus pilotos numa sessão de autógrafos na tarde de Sábado, mas igualmente com a apresentação pública da evolução 2024 da Kawasaki ZX-6R e a novíssima e revolucionária Ninja ZX-4RR, a nova máquina do construtor japonês com motor de quatro cilindros em linha e que será pela primeira vez revelada ao público português na tarde de Sábado pelas 16 horas e 50 minutos no Stand Kawasaki, momento no qual estarão igualmente presentes os pilotos da marca no campeonato.

Bubba Brothers encerram em festa

A fechar o Domingo de corridas e logo após o final da derradeira corrida do fim de semana os algarvios Bubba Brothers, uma sobejamente conhecida dupla de DJs oriunda de Faro e que já conquistou a Europa e os mais importante palcos da música de dança além-fronteiras, irão fechar em beleza esta 11ª prova do campeonato do mundo com uma atuação que será feita de frente para a bancada principal do mesmo local onde habitualmente está colocado o pódio. Um momento especial que irá mais uma vez levar o Algarve a todo o mundo com a transmissão televisiva e ao qual se espera igualmente que alguns pilotos se juntem para um encerramento perfeito da prova que irá certamente ficar na memória do novo campeão do mundo.

Os bilhetes para ronda algarvia do campeonato estão já à venda online.

Horários

Sexta-Feira, 29 de setembro

09h45-10h15 – World SSP300 Treinos Livres 1

10h30-11h15 – World SBK Treinos Livres 1

11h25-12h10 – World SSP Treinos Livres 1

14h15-14h45 – World SSP300 Treinos Livres 2

15h00-15h45 – World SBK Treinos Livres 2

16h00-16h45 – World SSP Treinos Livres 2

Sábado, 30 de setembro

09h00-09h30 – World SBK Treinos Livres 3

09h45-10h05 – World SSP300 Tissot Superpole

10h25-10h45 – World SSP Tissot Superpole

11h10-11h25 – World SBK Tissot Superpole

12h40 – World SSP300 Corrida 1 (13 voltas)

14h00 – World SBK Corrida 1 (20 voltas)

15h15 – World SSP Corrida 1 (17 voltas)

Domingo, 1 de outubro

09h00-09h15 – World SBK Warm Up

09h25-09h40 – WorldSSP Warm Up

09h50-10h05 – WorldSSP300 Warm Up

11h00 – World SBK Tissot Superpole Race (10 voltas)

12h30 – World SSP Race 2 (17 voltas)

14h00 – World SBK Race 2 (20 voltas)

15h15 – World SSP300 Race 2 (13 voltas)