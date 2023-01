Campeonato do mundo MotoGP 2023 tem prova inaugural no Algarve

Em 2023, o Campeonato do Mundo MotoGP tem a sua prova inaugural no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Pela primeira vez em 18 anos o campeonato não começará no Qatar e em ano de nova moto para Miguel Oliveira e defesa de título para Francesco Bagnaia irá ser com toda a certeza mais um grande evento no Algarve e em Portugal.

Para que a festa seja total o Autódromo Internacional do Algarve criou um ‘preço’ especial para os Clubes e Grupos Moto de todo o país e todos os associados dos mesmos podem desde já adquirir bilhete para qualquer um dos cinco blocos da Bancada Sul com um desconto de 20 por cento sobre o valor PVP, o que significa que o referido bilhete válido para os três dias, deixará de custar 95 euros e terá um custo de 76 euros.

O estacionamento das motos será gratuito e junto à bancada principal do AIA.

Os interessados em adquirir os bilhetes deverão fazer essa compra diretamente por mail (ruibelmonte@parkalgar.com), sendo que o ideal será reunirem o número de bilhetes desejados para que possam ser todos colocados em conjunto nos lugares marcados.

A bancada Sul será uma das bancadas a ter vista direta – frontal – para um dos ecrãs de transmissão disponibilizados ao longo do circuito.

Caravanas estacionam no MotoGP

Tal como em anos anteriores o Autódromo Internacional do Algarve vai novamente criar um parque destinado em exclusivo a todos aqueles que se desloquem ao GP de Portugal 2023 em autocaravana.

Com um custo de 85 euros por veículo permite o estacionamento e permanência entre os dias 23 e 26 de março, e estará localizado no estacionamento junto ao paddock do Kartódromo Internacional do Algarve – que dista poucas centenas de metros do circuito – e será destinado apenas e exclusivamente a caravanas não sendo permitido acampar.

No valor de estacionamento não está incluída a utilização de qualquer infraestrutura ou serviço como água ou eletricidade.

Apenas as autocaravanas com dísticos afixados poderão entrar e permanecer no referido parque de estacionamento e estes podem desde ser desde já adquiridos aqui.