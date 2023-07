Campeonato do Mundo Feminino: Antevisão do jogo Países Baixos – Portugal

Os adeptos estão ansiosos pelo primeiro jogo, e vão seguir os resultados em direto do Campeonato do Mundo Feminino.

A Vice-campeã mundial de 2019, os Países Baixos, tem apenas uma coisa em mente no início do torneio deste ano: ser a grande campeã.

A seleção laranja sofreu uma derrota por 2 x 0 frente aos Estados Unidos na final de França há quatro anos, e agora quer compensar essa derrota dolorosa tentando erguer o troféu pela primeira vez. Os adeptos estão ansiosos pelo primeiro jogo, e vão seguir os resultados em direto do Campeonato do Mundo Feminino.

A equipa de Andries Jonker parece ter encontrando a sua melhor forma no momento certo, já que venceu cinco das últimas sete partidas antes de enfrentar a Coreia do Sul numa partida ultras secreta a portas fechadas na segunda-feira – cujo resultado não foi divulgado.

A mais recente dessas vitórias foi uma goleada por 5 x 0 frente à Bélgica no início deste mês, um resultado que será um bom incentivo, já que os Países Baixos estão sem a melhor avançada de todos os tempos Vivianne Miedema, que se lesionou ao serviço do Arsenal de Inglaterra em dezembro.

Essa ausência pode dar ânimo a Portugal, que perdeu os últimos três jogos contra as neerlandesas. A equipa de Francisco Neto chega à competição com uma vitória por 2 a 0 num particular frente à Ucrânia.

Neto é o técnico com mais tempo seguido à frente de uma seleção feminina presente no Mundial e, ajudou Portugal e estar no torneio pela primeira vez na história, a sua equipa tem poucas possibilidades de chegar à fase eliminatória, no entanto, a experiente atacante Carolina Mendes espera que os portugueses possam surpreender, insistindo que seu estilo de jogo é «diferente de todas as seleções: mais técnico, menos físico».

Batalha importante: Preenchendo a lacuna deixada por Miedema, a atacante neerlandesa Katja Snoeijs marcou seis golos nas suas últimas sete partidas pelo clube ou pela seleção, com cinco deles marcados após o intervalo. Ela vai querer marcar á guarda redes Patrícia Morais, que não sofreu golos nos últimos oito jogos oficiais por Portugal.

Estatística interessante: apenas duas das últimas nove partidas dos Países Baixos tiveram golos de ambas as equipas.