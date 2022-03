Campeões portimonenses homenageados na Gala do Desporto

Gala tem entrada gratuita sujeita à lotação da sala.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão vai ser palco da 20ª edição da Gala do Desporto do concelho, marcada para o próximo sábado, dia 26 de março, a partir das 19h00.

Segundo a Câmara Municipal de Portimão, «esta será uma cerimónia de homenagem e reconhecimento público aos campeões portimonenses, que contribuíram para o inegável sucesso desportivo do concelho durante a época desportiva de 2020/2021».

O evento, que este ano integra a programação do Março Jovem, distinguirá com prémios de ouro, prata e bronze os 31 técnicos e 198 atletas que se destacaram na época desportiva transata, em 30 modalidades a nível regional, nacional e internacional.

A cerimónia vai também destacar as entidades ou personalidades que, de forma relevante, tenham contribuído para o desenvolvimento e mérito desportivo do concelho ou do desporto em geral.

Após o cancelamento da edição de 2021 devido à situação pandémica vivida no país, a Gala do Desporto regressa ao seu formato presencial, «numa verdadeira celebração ao desporto e aos desportistas que mesmo perante as adversidades impostas pela pandemia, conseguiram reinventar-se, não desistindo do sonho de ser cada dia melhor, levando o nome de Portimão mais longe», enaltecem os responsáveis municipais.

A autarquia vai ainda homenagear os atletas portimonenses que obtiveram diplomas olímpicos em Tóquio, nos Jogos Olímpicos de 2021: Yolanda Hopkins, João Vieira e Luís Costa.

A entrada na cerimónia é gratuita, podendo o público levantar o bilhete a partir do dia 25 de março, das 13h00 às 18h00, na bilheteira do TEMPO, até estar esgotada a lotação da sala.