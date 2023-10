BoConcept Faro Ladies Open regressa 21 anos depois de longo hiato

BoConcept Faro Ladies Open regressa 21 anos depois. 12.ª edição do torneio internacional com seis portuguesas este domingo no qualifying.

O desejo antigo do Centro de Ténis e Padel de Faro passará a ser realidade este domingo, dia que assinala o regresso do circuito mundial feminino à capital do algarve pela primeira vez em 21 anos.

Organizado com os apoios da Federação Portuguesa de Ténis e da Câmara Municipal de Faro entre os dias 15 e 22 de outubro, o BoConcept Faro Ladies Open integra a categoria W25 (com 25 mil dólares de prémios monetários) do ITF World Tennis Tour e é pontuável para o ranking WTA.

O ténis feminino faz parte da história do Centro de Ténis e Padel de Faro, pois foi com o Faro Ladies Open que o clube se estreou, em 1992, na organização de provas pontuáveis para os rankings profissionais. O torneio feminino realizou-se entre 1992 e 2002 e o masculino acontece ininterruptamente desde 1994, o que faz com que este seja o torneio internacional e profissional há mais tempo em atividade em Portugal.

De regresso após um interregno de 21 anos, o BoConcept Faro Ladies Open começa às 9h30 deste domingo com os encontros do qualifying.

Entre as 38 participantes desta fase, a melhor classificada é Stephanie Judith Visscher, dos Países Baixos e número 559 mundial.

A comitiva portuguesa é composta por seis jogadoras, duas delas com ranking profissional: Sara Lança, número 1055 mundial, é a 11.ª cabeça de série e ficou isenta da ronda inaugural, tendo encontro marcado na seguinte com Miroslava Medvedeva; Maria Garcia é a atual campeã nacional de sub 18, está no 1357.º posto da hierarquia mundial e iniciará a campanha com a compatriota Carla Tomai.

Catarina Silva recebeu um wild card e ficou isenta da primeira eliminatória, enquanto a algarvia Maria Beatriz Teixeira jogará com a brasileira Giulia Pereira de Aguiar e Carolina Mesquita terá como primeira adversária a ucraniana Maryna Kolb.

Os quadros principais do BoConcept Faro Ladies Open só serão sorteados na segunda-feira, mas em singulares sabe-se que a principal candidata ao título será Victoria Jimenez Kasintseva.

A jovem de Andorra tem apenas 18 anos e está no 249.º lugar do ranking WTA, mas chegou a ser 121.ª em novembro de 2022, poucas semanas depois de ter conquistado em Loulé um outro torneio de 25 mil dólares.

A prodígio andorrense venceu o Australian Open de sub 18 e chegou a número um mundial do mesmo escalão quando ainda tinha 14 anos.

A segunda melhor classificada na lista de inscritas é Harmony Tan (269.ª). Curiosamente, a francesa de 26 anos venceu a edição anterior da referida prova louletana, precisamente o mais recente dos oito troféus ganhos no circuito ITF.

No entanto, foi depois dessa campanha que viveu a melhor fase da carreira, pois em abril de 2022 chegou ao 90.º lugar do ranking mundial e dois meses depois alcançou a fama mundial ao surpreender Serena Williams na primeira ronda de Wimbledon, onde chegou à quarta eliminatória.

A número um nacional, Francisca Jorge, optou por não competir esta semana, pelo que a irmã mais nova, Matilde Jorge, será a melhor tenista portuguesa em prova no BoConcept Ladies Open.

A jovem vimaranense de 19 anos está no 553.º lugar do ranking, obteve entrada direta no quadro principal e entretanto recebeu a companhia de quatro compatriotas, todas com wild cards: Angelina Voloshchuk, de apenas 16 anos (mas já campeã nacional de sub 18) e número 795 mundial, Ana Filipa Santos, Milla Sequeira e a algarvia Amália Suciu.