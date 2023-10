BoConcept Faro Ladies Open: Matilde Jorge nos quartos de final

Matilde Jorge chegou aos quartos de final de pares do BoConcept Faro Ladies Open. Mau tempo obrigou à interrupção da jornada.

A portuguesa Matilde Jorge venceu ontem o primeiro encontro ao lado da sueca Jacqueline Cabaj Awad e agarrou a primeira vaga nos quartos de final de pares do BoConcept Faro Ladies Open, cuja jornada de quinta-feira foi interrompida pela chuva quando ainda só tinham sido concluídos seis dos oito encontros de singulares.

Organizado pelo Centro de Ténis e Padel de Faro com os apoios da Federação Portuguesa de Ténis e da Câmara Municipal de Faro, o torneio integra a categoria de 25 mil dólares da Federação Internacional de Ténis e termina a 22 de outubro.

O encontro desta quinta-feira foi o primeiro desde fevereiro para Matilde Jorge ao lado de uma parceira que não a irmã mais velha (Francisca Jorge optou por descansar esta semana antes de disputar um ITF de 60 mil dólares em Glasgow, na Escócia). E sorriu-lhe com os parciais de 6-3 e 6-1 contra Sara Lança e Tilde Stromquist, que formaram outra dupla luso-sueca.

Com uma diferença de idades de oito anos, Matilde Jorge (19 anos) e Jacqueline Cabaj Awad (27 anos) celebraram nos courts cobertos do Centro de Ténis e Padel de Faro, mas o duelo começou por ser jogado no exterior.

Tal como esse, houve outro que por causa da chuva foi transferido, mas a precipitação intensa acabou por levar à interrupção do mesmo — e ao consequente cancelamento do resto da programação — quando Diana Marcinkevica e Sapfo Sakellaridi estavam encaminhadas para a vitória (6-2 no primeiro set) contra Weronika Jasmina Forys e Valeriia Olianovskaia.

Esse duelo e os restantes seis por iniciar (com destaque para os de Teresa Franco Dias/Carolina Mesquita, Bárbara Brito com a espanhola Paula Moreno Hurtado e, entretanto, Amália Suciu com a irlandesa Beatrice Laura Pirtac, alternates de última hora) só serão terminados na sexta-feira, pelo que os quartos de final foram adiados para sábado.

As próximas adversárias de Jorge e Cabaj Awad sairão do encontro entre Gyeong Seo Lee/Claudia Martinez Solis e Nicole Gadient/Manon Leonard.

Apesar de as previsões meteorológicas iniciais não serem nada favoráveis, a jornada começou à hora prevista — ao contrário das duas anteriores — e foi possível apurar seis das oito quarto-finalistas.

Logo pela manhã, Antonia Ruzic, de 20 anos e número 269 mundial, desenvencilhou-se da bielorrussa Evialina Laskevich (dois anos mais nova e 733.ª posicionada no ranking WTA) com os parciais de 6-2, 2-6 e 7-5. Terceira cabeça de série, a jovem croata tornou-se, para já, na única tenista deste lote a avançar para os quartos de final.

As outras duas que ainda o podem fazer terão de anular desvantagens quando retomarem os respetivos encontros na sexta-feira, pois a chuva chegou quando Silvia Ambrosio (segunda cabeça de série) perdia por 6-3 e 1-0 frente à bósnia Nefisa Berberovic, já com um break no segundo set, e Harmony Tan (quarta favorita) estava em desvantagem por 6-2 e 3-3 perante a belga Amelie Van Impe.

Dos restantes duelo concluídos, saíram como vencedoras a francesa Manon Leonard (439.ª) — depois de surpreender a primeira favorita, Victoria Jimenez Kasintseva, prolongou a campanha ao superar a britânica Emillie Lindh Gallagher (648.ª) por 6-4 e 7-5 — e quatro tenistas vindas do qualifying, três delas ao afastarem cabeças de série.

A bielorrussa Anastasiia Grechkina (de 17 anos e 1076.ª WTA) surpreendeu a grega Sapfo Sakellaridi (279.ª e sexta candidata ao título) por 6-3 e 6-2; a compatriota Daria Khomutsianskaya (740.ª), dois anos mais velha, levou a melhor sobre a chinesa Xinyu Gao (277.ª e sétima cabeça de série) por 6-0 e 6-3; e a ucraniana Nadiya Kolb (763.ª) surpreendeu a neerlandesa Eva Vedder (314.ª e oitava pré-designada) com os parciais de 6-3 e 7-5.

Já a neerlandesa Stephanie Judith Visscher (558.ª) liderava o duelo de qualifiers com Daria Lopatetska (714.ª) por 7-5, 4-6 e 4-0 quando a ucraniana desistiu, lesionada, após 2h41.