BoConcept Faro Ladies Open fica sem portuguesas e sem a primeira cabeça de série no quadro de singulares.

Matilde Jorge, Ana Filipa Santos e Amália Suciu não conseguiram prolongar a representação portuguesa no quadro principal de singulares do BoConcept Faro Ladies Open, o ITF de 25 mil dólares que ficou sem jogadoras «da casa» na ronda inaugural e que esta quarta-feira também se despediu da principal favorita, a andorrenha Victoria Jimenez Kasintseva.

Organizada pelo Centro de Ténis e Padel de Faro com os apoios da Federação Portuguesa de Ténis e da Câmara Municipal de Faro, a 12.ª edição do torneio acontece de 15 e 22 de outubro.

Única portuguesa a ter entrada direta no quadro principal de singulares, Matilde Jorge (551.ª classificada no ranking WTA) foi a que esteve mais perto de inscrever o nome na segunda ronda. No entanto, a bósnia Nefisa Berberovic (385.ª) acabou por confirmar o favoritismo em três partidas.

6-4, 4-6 e 6-4 foram os parciais da vitória para a tenista «visitante», a última a sorrir num braço de ferro de 2h51 que viu a vimaranense de 19 anos quebrar primeiro na terceira partida e liderar por 2-0 antes de permitir a reviravolta.

Num encontro em que o serviço foi pouco decisivo de parte a parte, a atleta do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis reagiu bem à perda do parcial inaugural e manteve-se na luta.

Mas uma vez na frente revelou alguma pressa que resultou numa perda de discernimento e viu fugir-lhe aquela que seria a oitava vitória do ano frente a uma adversária mais cotada.

Antes de Matilde Jorge, Amália Suciu já tinha concluído a participação no torneio.

A disputar pela primeira vez o quadro principal de singulares de um torneio do circuito mundial, a algarvia de 16 anos acusou o nervosismo durante a primeira partida, mas aproveitou a segunda para «soltar o braço» e não só deu luta, como ainda liderou por um break antes de perder por 6-0 e 6-4 com a grega Sapfo Sakellaridi (279.ª WTA), sexta cabeça de série.

«Demorei muito tempo a habituar-me porque nunca tinha defrontado uma jogadora tão bem rankeada. No primeiro set não consegui entrar no jogo e só no segundo é que comecei a sentir melhor a bola. Ela também falhou um pouco no início e eu aproveitei para ir para cima dela e tentar meter-lhe alguma pressão para comandar, mas depois a experiência dela veio ao de cima e jogou muito bem», explicou no final a tenista de apenas 16 anos, que só começou a jogar ténis aos 10.

Muito agradecida à organização pela oportunidade inédita que lhe foi proporcionada, Amália Suciu apontou «a postura nos pontos importantes, porque sabem exatamente o que é que vão fazer» e a «velocidade que lhes permite colocar sempre muito bem a bola» como as maiores diferenças que sentiu comparando o nível da adversária de hoje, na estreia em quadros principais, com as experiências anteriores, em quadros de qualificação e também nos torneios dos circuitos júnior e juvenil.

A participação portuguesa na variante individual ficou concluída já ao cair da noite, quando Ana Filipa Santos perdeu por 6-3 e 6-2 com Harmony Tan.

Frente a frente com uma adversária que já esteve no top 100 mundial (90.ª em abril de 2022) e que atingiu um nível de popularidade mundial ao surpreender Serena Williams na primeira ronda de Wimbledon — só parou na quarta — nesse mesmo ano, a jogadora de Santiago do Cacém, recém-regressada de uma grave lesão que a afastou da competição durante um ano, apresentou alguma resistência e teve um início promissor, ao assinar o primeiro break, mas não teve soluções suficientes para carimbar aquela que seria a sua maior vitória até hoje.

Concluída a participação no quadro principal de singulares, restará às jogadoras portuguesas lutarem por boas campanhas na variante de pares.

Entre as cinco que estão no quadro, pelo menos uma chegará aos quartos de final, pois Matilde Jorge e a sueca Jacqueline Cabaj Awad (terceiras pré-designadas) terão pela frente Sara Lança e Tilde Stromquist, outra sueca.

A algarvia Bárbara Brito, atualmente a resistir nas Caldas da Rainha, forma parceria com a espanhola Paula Moreno Hurtado e enfrentará Daria Khomutsianskaya e Evialina Laskevich, enquanto Carolina Mesquita e Teresa Franco Dias formam a única parceria 100 por cento lusa e terão de desafiar as segundas candidatas ao título, Eva Vedder e Stephanie Judith Visscher.

Sobre os acontecimentos desta quarta-feira há ainda a apontar a eliminação de Victoria Jimenez Kasintseva.

A jovem andorrenha de apenas 18 anos chegou ao Centro de Ténis e Padel de Faro como a primeira cabeça de série, mas deixou visíveis as dificuldades que tem sentido ao longo dos últimos meses (uma grave lesão no tornozelo esquerdo e a dificuldade na adaptação ao circuito principal “atiraram-na” do 121.º posto que ocupou em novembro de 2022 para o atual 252.º) e perdeu por 5-7, 6-2 e 6-3 com Manon Leonard.

O frente a frente com a francesa, quatro anos mais velha e número 439 mundial, tinha sido suspenso no dia anterior, devido à chuva, logo após a conclusão da segunda partida.

Jimenez Kasintseva tornou-se popular quando venceu o Australian Open de sub 18 e chegou número um mundial do mesmo escalão quando ainda só tinha 14 anos.

A derrota da maior figura do ténis no principado de Andorra deixou a italiana Silvia Ambrosio (267.ª WTA) como a tenista melhor classificada em prova na sequência da vitória por 6-4 e 6-3 sobre a qualifier sul-coreana Gyeong Seo Lee (818.ª) num dos últimos encontros da jornada.

A jornada de amanhã, quinta-feira tem o início agendado para as 10 horas e, se as condições meteorológicas o permitirem, dará a conhecer os nomes das quarto-finalistas quer em singulares, quer em pares.