Binómio algarvio conquista pódio em mundial de IGP na Alemanha

Binómio João Paulino e Echo VDK conquistou o 3.º lugar em IGP no campeonato World Union of Boxers, realizado na Alemanha.

Esta não é a primeira vez que o binómio representa Portugal num campeonato do mundo e consegue alcançar o pódio. Já em 2018, a dupla quarteirense composta por João Paulino e o seu cão de raça Boxer Echo, tinha subido ao primeiro lugar do pódio do campeonato do mundo ATIBOX WM, em IPO1, em Espanha.

Agora, nos dias 21 e 22 de agosto repetiram a proeza conseguindo alcançar um 3.º lugar na primeira edição da WUBOX (World Union of Boxers) organizada na Alemanha, a qual contou com três dezenas de participantes desta raça de toda a Europa.

Durante a competição, o binómio conseguiu atingir nas disciplinas de pistagem, obediência e proteção um total de 268 pontos em 300.

«É uma grande responsabilidade representarmos Portugal em mundiais mas é para isto que nos preparámos ao longo dos últimos seis anos. O Echo teve a melhor prestação de toda a sua já longa carreira competitiva, deu tudo por tudo, e isso é um motivo de grande orgulho», diz João Paulino.

«Estamos contentes por pensar que participámos em dois mundiais e em ambos conseguimos dois pódios. O importante não é o número de vezes que estivemos presentes em mundiais, mas quantos pódios conseguimos fazer nesse número de participações», revela.

«Infelizmente, falhámos um exercício que nos tirou a possibilidade de ficarmos em primeiro lugar, mas ficar em terceiro, à frente de competidores que treinam há muito mais tempo e com mais e melhores condições, oriundos de países com forte tradição e incentivo no desporto canino quando comparados com a nossa realidade, significa que tivemos um resultado realmente espetacular tendo em consideração todas as dificuldades com que treinamos. Isto comprova que em Portugal, mesmo com todas as limitações que temos, há muito bom nível de treino canino. Bons cães, e bons treinadores. Mas é necessário que as diversas entidades apostem mais nestes bons competidores e na criação de clubes de treino caninos com boas condições, para conseguirmos treinar com as condições mínimas ideias para desenvolver um trabalho de alto nível», explica João Paulino.

Echo, o boxer parceiro de João Paulino, tem seis anos. Iniciou o treino na modalidade aos dois meses de vida. Desde então, que o treino é diário. «Somos uma equipa unida e inseparável. Adoramos a companhia um do outro e estamos sempre preparados para treinar. Nas horas vagas, o Echo adora nadar na nossa piscina para cães, correr ao nosso lado enquanto andamos de bicicleta ou de brincar na praia. Vejo-o como um atleta de alta competição, pelo que temos muito cuidado com as atividades que desenvolvemos com ele, a alimentação, recorremos a medicinas alternativas, e apostamos muito na estimulação física e mental diária», diz.

«Infelizmente não é comum vermos cães da raça boxer em Portugal a praticar esta modalidade, embora ainda sejam considerados uma raça de trabalho. Estamos a lutar para mudar esse paradigma e esperemos que a inspirar mais pessoas a iniciarem-se nesta modalidade, seja qual for a raça do cão», sublinha.

E o que muda após mais um reconhecimento internacional? Para João Paulino o importante é continuar a fomentar a modalidade no Algarve. «Dá-nos ânimo para continuarmos a desenvolver o trabalho sério, sem deslumbramentos», refere.

A participação da dupla na WUBOX 2021 na Alemanha apenas foi possível graças ao apoio da Câmara Municipal de Loulé, a empresa Setcereal, a marca de ração Happy Dog e o centro de treino canino Iron Dog Algarve, na Fonte Santa, em Quarteira.