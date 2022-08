Benfica e Bétis disputam Lagoa Summer Cup em futebol feminino

No Estádio Municipal da Bela Vista.

As equipas de futebol feminino sénior do Sport Lisboa e Benfica e do Real Bétis Balompié (Sevilha) jogam amanhã, sábado, dia 6 de agosto, a partir das 20h30, a primeira edição da Lagoa Summer Cup, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.

A partida terá transmissão televisiva em direto no Canal 11. Quem preferir assistir ao jogo no estádio, poderá fazê-lo com entrada livre.

O evento é uma organização da Catchawards e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e da Associação de Futebol do Algarve.