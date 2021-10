Basebol: Loulé Ravens está na final do Circuito Nacional de Basebol

Louletanos alcançam um lugar na final após um percurso invicto na prova, tendo vencido todos os jogos deste Circuito.

A equipa de basebol Loulé Ravens ficou apurada para a final do Circuito Nacional Basebol – FPBS, após ter vencido o Rivers Estarreja BBC nos dois jogos dos Playoffs, no passado fim de semana, no Campo de Abrantes.

Foi expressiva a diferença em campo entre as duas equipas, também traduzida no marcador. Na primeira partida do dia, os algarvios venceram por knockout (mais de 15 pontos de diferença a partir da quarta entrada/inning), com um claro 17-0. No encontro que viria a confirmar a presença na final, o resultado foi de 12-5 a favor dos Ravens.

A equipa de Loulé alcança assim um lugar na final após um percurso invicto na prova, tendo vencido todos os jogos deste Circuito. A final está marcada para o dia 23 de outubro, em Abrantes, onde o Loulé Ravens terá como adversário a equipa de Aveiro Piratas da Ria Basebol Clube, que também venceu os dois jogos desta meia-final, contra os Capitals Basebol Clube.

Pelos Ravens jogaram Daniel Palma, Dayron Siska, Fábio Coelho, Jhonny Bracho, José Joaquim, Leonardo Pereira, Manuel Sandoval, Miguel Franco, Pedro Pereira, Roger Caliço, Walter Suniaga, Leonar Bueno, Yhonson Rojas, Diego Piña, Luis Torres, Christian Amaro Pedro, Ricardo Fonseca, Wilmer Alvarado, Anthony Torres e Alejandro Rivero. A equipa foi treinada por Christian Amaro Pedro e Roger Caliço.

«Estivemos bastante bem nestes Playoffs, com os jogadores muito concentrados e a darem tudo por tudo para conseguirmos seguir em frente. Isto também é resultado de um trabalho intenso que temos tido ao longo dos últimos meses, com um cada vez maior entrosamento entre todos os elementos da equipa, com os jogadores mais experientes a apoiarem os jovens que começam agora praticamente a dar os primeiros passos no basebol. Partimos para esta final com muita confiança, queremos trazer o troféu para o Algarve», sublinha o presidente do clube, Daniel Palma.

Recorde-se que participaram neste campeonato, para além do Loulé Ravens, as equipas Piratas da Ria Basebol Clube, Clube Desportivo Feirense, Rivers Estarreja BBC, Highlanders Baseball, Capitals Basebol Clube, Cascais Crusaders e White Sharks ABC

O Loulé Ravens nasceu em 2018, integrado na secção de Basebol da Associação de Desportos Norte-Americanos. A equipa tem por objetivo desenvolver a modalidade na região e no país e pretende alcançar um nível competitivo de excelência. Os Ravens contam com o apoio da Câmara Municipal de Loulé como principal patrocinador.