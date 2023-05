Baja de Loulé voltou a viver a adrenalina do desporto motorizado

Baja de Loulé 2023 foi ganha por Martim Ventura (Motos), Luís Fernandes (Quads), João Monteiro/Nuno Morais (SSV) e Tiago Reis/Valter Cardoso (Automóveis).

A serra do Caldeirão conheceu este fim de semana o seu momento anual de reencontro com a adrenalina do desporto motorizado, com os concorrentes das quatro categorias em liça a terem a sua base no Estádio Algarve, onde estava localizado o Centro Operacional da Prova, o Parque de Assistência e o Parque Fechado.

A ação começou no sábado de manhã com o prólogo delineado em redor do Estádio Algarve, partindo depois os concorrentes para um sector seletivo de 163 quilómetros (km) com partida e chegada na pista de motocross da Cortelha, percurso que repetiram no domingo.

Nas motos, Martim Ventura acabou por superar o favoritismo do pluricampeão António Maio, que tinha sido o mais rápido no prólogo, e terminaria o primeiro dia na liderança, mantendo-a até ao final da prova e alcançando assim a sua segunda vitória da época.

A fechar o pódio ficou o algarvio Micael Simão, também o melhor classificado entre as TT3. Em TT1 o mais rápido foi Bernardo Megre.

Nos quads, a luta foi intensa entre João Vale e Luís Fernandes, com o regressado piloto do Can-Am a terminar o primeiro dia na liderança mas a perdê-la para o Fernandes no domingo, que assim reforça a liderança do campeonato. Fernando Cardoso ficou na segunda posição, seguido de João Vale.

No que respeita aos SSV, depois do domínio dos dois Polaris da JB Racing no prólogo, o primeiro dia viu João Monteiro/Nuno Morais ficar na liderança para de lá não sair, apesar dos esforços de Gonçalo Guerreiro no primeiro dia e de Pedro Santinho Mendes/Mário Ourives no domingo, eles que ficaram na segunda posição, com Pedro e João Pinha a fecharem o pódio.

Na prova dos automóveis, antevia-se o confronto entre as T1+ e os ágeis SSV com Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) a acabarem por dominar desde o prólogo, não obstante a pressão alta feita por duplas como João Dias/João Miranda, Alexandre Pinto/Gonçalo Magalhães ou Luís Portela de Morais/Tomás Neves nos T3.

O segundo dia de prova veria acontecer uma hecatombe entre estas três últimas equipas, acabando o pódio final por ficar completo com João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) e Armindo Araújo/Luís Ramalho que seriam os mais rápidos entre os T3.

Nota ainda para a vitória entre os T4 para Rui e Bernardo Oliveira, nos T2 para Luís Caetano/André Couceiro (Nissan Pathfinder), em T8 para Georgino e Ruben Pedroso (Nissan Navarra) e T9 para Alexandre Ferreira/António Castelão (Toyota Land Cruiser).

Destaque também para o ADESS elétrico de Mário Franco/Sara Diogo que conseguiu chegar ao fim da prova e triunfar na classe de Energias Alternativas.

A Baja de Loulé 2023 foi uma organização do Clube Automóvel do Algarve sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal, com o alto patrocínio do Município de Loulé e o apoio dos municípios de Tavira, Alcoutim, São Brás de Alportel e Almodôvar e do Medronhito do Caldeirão, tendo tido o selo de Ecoevento da Algar.