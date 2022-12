Autódromo Internacional do Algarve teve mais de um milhão de visitantes

2022 foi um ano de sucesso para o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) que bateu uma ocupação recorde com mais de um milhão de visitantes.

Este foi mais um ano de sucesso para o Autódromo Internacional do Algarve (AIA). O circuito algarvio voltou a revelar uma taxa de ocupação recordista, atingindo uns impressionantes 355 dias de ocupação de pista com clientes.

Com 23 dias ocupados com eventos corporativos, o AIA voltou, de novo, a mostrar estar na pole position nesta área importante de negócio, o mesmo se passando com as jornadas de competição, pois no total foram duas dezenas de corridas realizadas, entre campeonatos nacionais e campeonatos do mundo como Superbike e MotoGP.

«Foi um ano muito bom sem dúvida e que foi possível graças não só ao empenho que toda a equipa que luta pelo Autódromo Internacional do Algarve mas também pela confiança que em nós é depositada desde que arrancámos em outubro de 2008. Este resultado também nos coloca mais responsabilidade sobre os ombros face ao ano que se avizinha mas como sempre vamos dar o nosso máximo e procurar melhorar ainda mais os nossos serviços e soluções que colocamos à disposição dos nossos clientes e visitantes», afirma Paulo Pinheiro, o CEO da Parkalgar.

Em «2023, ano em que comemoramos 15 anos, voltará a ser um ano de clara aposta na competição também e, até ao momento, está já confirmada a realização de 17 corridas no asfalto daquela que é considerada como a montanha-russa do desporto motorizado na Europa e não só, 17 eventos que irão mais uma vez projetar a imagem do Algarve e de Portugal por todo o planeta e ser uma fonte de riqueza importante para a região com os muitos milhares de forasteiros que no final de cada ano se deslocaram ao circuito seja para acompanhar provas ou integrar as restantes atividades aí registadas, número que em 2022 rondou um milhão de visitantes e participantes».

No que toca à Racing School, em 2022, foram mais de 2600 os clientes que realizaram experiências de condução e mais de 7000 voltas ao traçado, ou seja, mais de 300 mil quilómetros pela frota. Os formandos aprenderam várias técnicas de condução que podem depois ser utilizadas num dia quotidiano, de forma a aumentar ainda mais os níveis de segurança na estrada com instrutores com experiência de competição.

«Sermos Academia AMG e estarmos tão próximos da Yamaha são mais-valias e um sonho que acabam por realizar conosco», diz Miguel Praia, diretor da escola que estará aberta durante a quadra festiva.