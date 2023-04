Autódromo Internacional do Algarve recebe Campeonato International GT Open

Autódromo Internacional do Algarve (AIA) acolhe este fim de semana o Campeonato International GT Open com mais de três dezenas de carros em pista.

Com uma lista de inscritos de luxo o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) recebe este fim de semana a ronda inaugural do competitivo GT Open.

No total são 33 os carros inscritas para o arranque daquele que é o 18.º ano de existência desta série, sendo que 31 são permanentes para a totalidade do ano.

No total são 18 as equipas que confirmaram a sua presença no campeonato e com elas sete marcas distintas alinham na grelha de partida) Aston Martin, Audi, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche, um pelotão muito competitivo onde três são as classes em pista) Pro, Pro-Am e Am de acordo com a experiência dos pilotos que dividem o volante de cada um dos carros em pista.

Greystone GT, Motopark e Baron Motorsport irão estar pela primeira vez a tempo inteiro no campeonato e cinco delas são estreias em absoluto) Racing One, Eastalent-Racing, Lionspeed GP, Bonaldi Motorsport e Engstler Motorsport, trazendo com elas não apenas uma vasta lista de novas caras mas igualmente dois antigos campeões) Ricard Lietz e Andrea Montermini.

Sem presença lusa na grelha de partida do GT Open o fim de semana contará igualmente para o arranque da GT Cup Europe onde entre os 17 carros inscritos está apenas um conduzido por portugueses, Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros, que irão dividir o volante de um Porsche 992 GT Cup nesta série.

O vasto programa do fim de semana conta ainda com a presença do TCR Europe e Euroformula Open, competições ás quais se juntam os campeonato portugueses de velocidade e clássicos.

Os bilhetes para assistir a este primeiro confronto do ano estão disponíveis no site oficial do Autódromo Internacional do Algarve com um custo que varia entre os 10 e os 50 euros.

Curiosidades

Pilotos com mais vitórias

20) A.Montermini – M.Ramos

13) R.Lietz

12) J.Camathias

11) A.Barba – R.Narac – P.Pilet

Top 10 de Pilotos com mais corridas disputadas

146) Miguel Ramos

121) Andrea Montermini

114) Raffaele Giammaria

110) Michele Rugolo

97) Matt Griffin

90) Lorenzo Bontempelli – Gianluca Roda

85) Joel Camathias

72) Álvaro Barba – Claudio Sdanewitsch

68) Michal Broniszewski

64) Aleksander Talkanitsa Sr – Aleksander Talkanitsa Jr

Cinco equipas com mais vitórias

27) AF Corse/Adv.Eng

17) Teo Martín Motorsport

16) Autorlando Sport

14) Scuderia Playteam

11) Emil Frey Racing – IMSA Performace – V8Racing

Seis marcas com mais vitórias

102) Ferrari

36) Porsche

25) Lamborghini

17) McLaren

13) Aston Martin – Chevrolet

11) Mercedes AMG