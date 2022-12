Autódromo Internacional do Algarve ganha modelo da Omologato Watches

Autódromo Internacional do Algarve (AIA) e relojoeiro britânico Omologato Watches lançam relógio inspirado no circuito algarvio.

Com notada presença no pulso de pilotos mundialmente conhecidos como Toprak Razgatlioglu ou Juan Pablo Montoya com os seus exclusivos cronógrafos, a Omologato Watches junta-se igualmente ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA) com o lançamento de um cronógrafo dedicado em exclusivo ao AIA.

Com origem em Windsor a marca britânica conta com um vasto leque de modelos onde se destacam os cronógrafos os as edições especiais, como aquela onde o campeão do mundo SBK 2021, Toprak Razgatlioglu, o «mago» das travagens que recentemente passou mais uma vez pelo asfalto do AIA aquando de mais uma etapa do campeonato do mundo.

Para Paulo Pinheiro, o CEO da Parkalgar «esta parceria para nós é mais um sinal do reconhecimento que o AIA conquistou a nível mundial, um circuito de excelência, um dos derradeiros desafios para pilotos e máquinas na atualidade. O interesse da Omologato em estar junto de nós não é apenas comercial mas acima de tudo uma afirmação de excelência e qualidade, aliada a uma paixão com a qual nos identificámos desde o primeiro momento. Os nossos clientes e seguidores irão encontrar no modelo AIA toda a qualidade e excelência da marca».

«Foi um prazer chegar a esta parceria com o Autódromo Internacional do Algarve. Conheci o Paulo Pinheiro e o Ricardo Cunha de forma virtual em 2020 quando estávamos em pleno confinamento mas no ano passado, quando nos conhecemos fisicamente, rapidamente nos identificámos e tive a certeza que esta parceria era perfeita para a Omologato», reforça Shami Kalra, o fundador da Omologato.

O modelo AIA da Omologato, que pode apresentar bracelete em aço inoxidável ou pele, estarão em breve disponíveis na loja do equipamento e também na loja online.