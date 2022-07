Atletas do Ginástica Clube de Lagos louvados pelo município

Ao todo foram distinguidos 12 atletas.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou na quarta-feira, dia 6 de julho, um voto de congratulação e louvor aos atletas do Ginástica Clube de Lagos, pelos títulos alcançados em competições nacionais na presente época desportiva.

Ao todo, foram doze os jovens atletas que se distinguiram no Campeonato de Infantis de Trampolins e no Campeonato Nacional de Minitrampolim, trazendo para casa um conjunto invulgar de medalhas pelos vários títulos conquistados.

O presidente da autarquia, Hugo Pereira, felicitou os atletas lacobrigenses e respetivas famílias presentes na sessão, dirigindo uma palavra «especial ao Clube e, em particular a Fernando Almeida (presidente da direção e técnico), pela consistência do trabalho desenvolvido na promoção do desenvolvimento da modalidade e pela qualidade técnica demonstrada».

Manifestando «enorme orgulho nos resultados alcançados», Hugo Pereira sublinhou ainda o «elevado número de atletas do concelho a praticarem esta e outras modalidades, sinal de que a comunidade local está recetiva e motivada para a prática desportiva, a qual tem sido incentivada pelo município através do Programa de Apoio ao Desporto».

Já Fernando Almeida agradeceu, «em nome do clube, o reconhecimento do mérito por parte do município», afirmando que «os títulos alcançados são o resultado do trabalho conjunto de muita gente e que têm ainda mais valor pelo facto de terem sido disputados contra atletas de clubes que têm realidades competitivas muito diferentes da nossa, em termos dos meios e condições de treino».

A pensar já «na continuidade desse trabalho e na superação de próximos desafios», o dirigente máximo do Ginástica Clube de Lagos aproveitou a oportunidade para sublinhar a necessidade de lhes ser disponibilizado «um local de treinos permanente, dotado das indispensáveis condições de segurança para os praticantes, assim como um reforço de equipamentos, de modo a melhor preparar os atletas, designadamente na disciplina de Trampolins Sincronizados». Uma das metas «é marcar presença no campeonato de Trampolim Individual, que é modalidade olímpica».