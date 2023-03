Atleta do FC Ferreiras sagra-se Bicampeã Nacional de Dança Desportiva

A atleta Sofia Medeiro do Futebol Clube de Ferreiras destacou-se ao conquistar o primeiro lugar no pódio do Portugal Open, em Lisboa.

A equipa do Futebol Clube de Ferreiras esteve, este fim de semana, no dia 26 de fevereiro, no Portugal Open, que decorreu no Complexo Desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa.

A atleta Sofia Medeiro destacou-se ao conquistar o primeiro lugar no pódio na categoria Solos Juventude Intermédios Latina e Standard. É também de destacar a atleta Susana Nunes que conquistou o título de Vice Campeã Nacional Solos Adultos Open Standard.

Além desta dupla, o FC Ferreiras fez-se representar nas categorias de Solo Juvenis Latinas pelas atletas Luciana Garcia (8º lugar), Carolina Cardoso (15º lugar), Iris Gregorio (16º lugar) e Beatriz Encarnação (22º lugar); Solos juniores Latinas, com as atletas Iara Gregório (15º lugar) e Beatriz Abreu (19º lugar); Solos Juventude Intermédios Latinas, com Sofia Rodrigues (4º lugar) e Alexandra Campaniço (7º lugar); Solos Adultos Intermédios Latinas, com os atletas André Martins (3º lugar), Anastasia Musikevych (4º lugar) e Maria Gonçalves (5º lugar) e a atleta Susana Nunes em Solo Adultos Open Latinas (7º lugar); atletas treinados pela professora Telma Guerreiro.