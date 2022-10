Associações de skate celebram um Halloween Solidário em Faro

Associações de Skate WallRide e CS8125 juntam forças para celebrar um Halloween Solidário, em Faro.

As Associações de Skate WallRide (Faro) e CS8125 (Quarteira) celebram o Halloween com muito skate e consciência social, no dia 30 de outubro.

O evento, inserido no conceito de WallRide Sundays (conjunto de celebrações com data marcada sempre no último domingo de cada mês no skatepark de Faro), contará com uma recolha de roupa e mantas para serem doados aos mais necessitados, assim como competições de melhor disfarce, concurso de minrampa, ollie mais alto e mais longo, dinheiro por manobras, pizzas ao cuidado da Dominos Pizza e, claro, guloseimas.

A Associação WallRide existe há cerca de um ano, e desde a sua conceção conseguiu reabilitar o espaço abandonado que era o skatepark de Faro, que foi consequentemente adjudicado á jovem associação na próxima década.

Através dos seus sete departamentos a WallRide autodescreve-se como sendo uma associação de ação social através da ótica do skate, uma visão materializada através da sua escolinha de skate por onde passaram mais de 130 alunos no primeiro ano (30 dos quais vagas sociais).

O departamento de construções deste coletivo já se responsabilizou por supervisionar uma intervenção estrutural de larga escala no espaço assim como fornecer novos equipamentos recorrentemente.

O departamento feminino e LGBT+ (South Girl Skate) conseguiu aumentar e apoiar as minorias de género presentes no universo do skate.

Por fim, lançou a revista LODO, pioneira na região e tem intervenção comunitária que visa dar apoio material e social às camadas mais desfavorecidas da sociedade, que tendem em gravitar para espaços como skateparks.

«Eventos como este visam promover o potencial social do skate como ferramenta capaz de mudar vidas para melhor, enquanto estimula estilos de vida saudáveis e promove cidadãos com um forte sentido de identidade individual, mas que se preocupam profundamente com todos os que os rodeiam», diz o dirigente Viriato Villas-Boas.

Ambas as associações convidam todos os skaters e curiosos a se juntarem a esta festa diferente de Halloween, que terá lugar junto ao Pavilhão Municipal da Penha, na sede da WallRide.