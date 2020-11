Associação Wildpack oficializa trilhos  de downhill no Cerro de São Miguel

Trilhos estão agora devidamente sinalizados e nomeados.

A associação desportiva Wildpack, que junta vários praticantes de downhill, oficializou no sábado, 28 de novembro, a abertura de trilhos para a prática daquela modalidade no Cerro de São Miguel, concelho de Olhão, num momento que contou com a presença do presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, Manuel Carlos.

Os trilhos de pedra, que já eram utilizados pelos devotos da modalidade há cerca de 20 anos, estão agora totalmente marcados e sinalizados, tendo também sido «batizados» com diferentes nomes. O local tem sido palco de diversas provas regionais.

A Wildpack explica que «ao longo dos anos, um grupo de amigos foi melhorando os trilhos já existente e construindo novos, tanto de downhill como de enduro, com vários níveis de dificuldade, para assim melhorar o nível dos pilotos que nele treinam».

Em 2014, «com a criação da associação desportiva Wildpack, surgiu o interesse de oficializar e melhor tudo o que se tinha feito até então. Assim foi, cada vez os trilhos são mais exigentes e de uma qualidade técnica muito grande, num processo com a ajuda essencial da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta».

Agora, estes trilhos estão «marcados e oficializados nos mais usados guias de Mountain. Bike que existem online».