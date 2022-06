Associação de Futebol do Algarve promove formação presencial

Inscrição deve ser efetuada até dia 10 de junho.

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) vai promover uma formação presencial sobre «Estratégias e Monitorização do Treino» e «Situações de bola parada», no próximo sábado, dia 11 de junho, entre as 8h30 e as 18h30, no auditório da Sede da AFA e no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro.

A ação, equivalente a 1,6 Unidades de Crédito para revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto, será dirigida por Bruno Travassos, Selecionador Nacional da Federação Portuguesa de Futebol, e Cláudio Cardoso, Treinador no CR Leões de Porto Salvo.

A inscrição pode ser efetuada online até dia 10 de junho, devendo ser preenchido o formulário e seguir todas as instruções indicadas no cabeçalho, aqui.