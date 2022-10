Associação de Futebol do Algarve acolheu 19º Fórum de Arbitragem

O 19ª Fórum de Arbitragem, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decorreu na Associação de Futebol do Algarve (AFA).

O 19ª Fórum de Arbitragem, organizado semestralmente pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), trouxe este fim de semana até à Associação de Futebol do Algarve (AFA) a discussão dos temas mais prementes da arbitragem portuguesa.

Pela primeira vez no Algarve, a iniciativa do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF voltou a juntar os responsáveis de todos os CA distritais.

A questão do recrutamento e de novos árbitros e da retenção dos mesmos para o futuro continua a ser um assunto que preocupa os responsáveis da arbitragem distrital, independentemente da sua dimensão.

Durante os dois dias de discussão falou-se de arbitragem no feminino, de futebol e futsal, mas também da Academia de Arbitragem, do plano de formação contínua dos árbitros e da plataforma Score-centro de treino.

No último dia, o Presidente do CA da FPF, José Fontelas Gomes, respondeu às diversas dúvidas dos participantes, no âmbito da relação entre o CA nacional e os CA das ADR.

Foi ainda anunciada a criação do curso de nível 1 para o futsal e a criação do CORE nacional feminino.

Além disso, foi abordado o plano estratégico da FPF para 2030, do qual a arbitragem também faz parte, inserido no pilar estratégico da qualificação de recursos. A ideia principal é que a FPF seja um formador de excelência nas diversas áreas, o que será igualmente aplicado no sector da arbitragem.

Este plano será apresentado em pormenor num futuro muito próximo a todos os CA distritais e regionais, de forma a ser rapidamente implementado.

Durante o evento, o CA da AFA aproveitou a ocasião para homenagear o antigo árbitro e reconhecido agente de arbitragem algarvio José Filipe pelos seus 50 anos de dedicação à arbitragem.

A cerimónia de abertura contou com as intervenções de José Fontelas Gomes, Vítor Filipe, em representação do presidente da Câmara Municipal de Faro, Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Reinaldo Teixeira, presidente da direção da AFA, e Sérgio Piscarreta, presidente do CA da AFA.

No encerramento, além de José Fontelas Gomes, Reinaldo Teixeira e Sérgio Piscarreta, discursaram José Alberto Ferreira, diretor da FPF, Bernardino Pedroto, vice-presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, e Nuno Silva, diretor da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

A mais recente edição do Fórum de Arbitragem teve lugar no Auditório da Sede da AFA, com organização do Conselho de Arbitragem da FPF e do CA da AFA. Como é tradição, foi desde já atribuída a organização da próxima edição do Fórum de Arbitragem, que ocorrerá com organização da Associação de Futebol de Viana do Castelo.