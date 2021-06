Aspire Academy do Qatar faz estágio em Vila Real de Santo António

A Aspire Academy do Qatar, reconhecida como uma academia desportiva líder mundial no desenvolvimento de jovens atletas, está a estagiar no Algarve, tendo escolhido este destino através da LGSP Sports by Lufthansa LGSP.

«O objetivo do estágio é preparar os nossos atletas durante o treino e competição para o Campeonato Mundial de Atletismo U20, que acontece no Quénia em agosto», referiu Lee Christopher, o treinador da Aspire Academy.

«Em paralelo, estamos a preparar a nossa próxima geração de atletas para o Campeonato Mundial de Sub-20 de 2022».

A equipa trouxe três disciplinas: Sprints/Barreiras, Lançamentos e Média Distância.

Os atletas chegaram a 7 de junho e o estágio vai decorrer até ao dia 4 de julho.

Neste momento estão em estágio 19 pessoas: nove atletas (dois Lançamentos, cinco Sprints/Barreiras e dois Média Distância), acompanhados por dez técnicos (treinadores, coordenadores, fisioterapeutas, biomecânico e professores).

A equipa está alojada em Monte Gordo e usa o Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António para treinos.

«Escolhemos este estágio em Portugal e especificamente em Monte Gordo porque o Centro de Alto Rendimento, a área local e o clima são perfeitos para o que precisamos neste momento da nossa preparação», realçou ainda o treinador dos atletas da Aspire Academy.

As primeiras impressões são muito boas. Segundo Lee Christopher, «até agora tudo tem estado muito bem, a equipa já se adaptou à rotina e já realizou alguns treinos essenciais no Centro de Alto Rendimento».

Para Paulo Geisler, CEO da LGSP, «a Aspire Academy escolheu Portugal para estágio devido às excelentes relações da LGSP Sports by Lufthansa LGSP com a Federação de Atletismo do Qatar que resultou recentemente na preparação para os Jogos Olímpicos da equipa de Média Distância, à tranquilidade do nosso país e às excelentes infraestruturas que o Centro de Alto Rendimento de Vila Real de Santo António oferece».

Esta ação é mais um passo na consolidação da estratégia de internacionalização da marca LGSP Sports by Lufthansa LGSP e «dá esperança na retoma da atividade turística e económica do país».